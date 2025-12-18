قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة الاستعلامات: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تجارية بحتة ولا أبعاد سياسية لها
ويتكوف يلتقي بمسئولين مصريين وقطريين وأتراك في ميامي لبحث اتفاق غزة
وزير خارجية إيران: طهران وموسكو تعززان التعاون لمواجهة العقوبات الغربية
رسميًا | تحديد موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما
الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب

محمد شحتة

يحين موعد مباراة الأردن والمغرب، بعد ساعتين من الآن، حيث تنطلق مباراة نهائى كأس العرب 2025 بقطربين منتخب المغرب ونظيره منتخب الأردن مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأردن والمغرب

ويسود اتجاه داخل اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس العرب لتأجيل مباراة الأردن والمغرب في النهائي، بعد تأجيل مباراة المركز الثالث والرابع بين السعودية والإمارات.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب، عبر عدة قنوات تلفزيونية رياضية وعامة داخل الوطن العربي، بعضها مفتوح على الأقمار الصناعية بدون اشتراك، والبعض الآخر عبر باقات رياضية معروفة.

وتحدد معلقو مباراة الأردن والمغرب، في نهائي بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر. ومن المقرر أن يعلق مدحت شلبي على قناة إم بي سي مصر 2.
موسى عيد عبر قناة الشارقة الرياضية 
راشد الدوسري عبر الكويت الرياضية 
عامر عبد الله عبر أبوظبي الرياضية 
عصام الشوالي عبر بي إن سبورت 
سالم السالمي عبر قناة عمان الرياضية
فهد العتيبي عبر منصة شاشا.

تردد قنوات إذاعة مباراة الأردن والمغرب

1. قناة beIN Sports Xtra (مفتوحة)نايل سات: تردد 12187 H - معدل الترميز 27500 نايل سات: تردد 12245 V - معدل الترميز 27500سهيل سات: تردد 10810 V & 10850 H - معدل الترميز 27500 .

2. قناة الكأس الرياضية القطرية نايل سات: تردد 11919 H - معدل الترميز 27500 .

3. قناة أبو ظبي الرياضيةنايل سات: تردد 11470 V - معدل الترميز 27500

4. قناة دبي الرياضيةعرب سات: تردد 12130 V - معدل الترميز 30000يوتلسات: تردد 12418 H - معدل الترميز 30000

5. قناة الرياضية المغربية (Arryadia) نايل سات: تردد 11476 H - معدل الترميز 27500

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

