محمد علاء يكشف لصدى البلد أسرار تحضيره لـ عين سحرية وتوابع

تألق محمد علاء في «عين سحرية» و«توابع» خلال دراما رمضان 2026.



شهدت دراما رمضان 2026 حضورًا قويًا للفنان محمد علاء، الذي خطف الأنظار من خلال مشاركته في مسلسلي عين سحرية وتوابع، حيث قدم شخصيتين مختلفتين تمامًا، بين الغموض والتشويق في الأول، والبعد الإنساني في الثاني.

وفي حوار خاص لموقع صدى البلد، يكشف محمد علاء عن كواليس العملين وتفاصيل تحضيراته لشخصياته.

في البداية.. حدثنا عن تحضيراتك لشخصية شهاب الصفطاوي في «عين سحرية»؟

شخصية شهاب الصفطاوي كانت تحتاج مجهودًا كبيرًا، لأنها شخصية مركبة ولها أبعاد نفسية مختلفة. قرأت كثيرًا في علم النفس، وذاكرت السيناريو بشكل دقيق حتى أقدمها بشكل مقنع للجمهور.

هل اعتمدت على مرجع معين في التحضير؟

لا، لم أعتمد على مرجع فني محدد، لكن ركزت على فهم الشخصية من خلال النص والتحليل النفسي.

كيف وجدت التعاون مع المخرج السدير مسعود؟

كانت تجربة مميزة جدًا، لأنه يهتم بأدق التفاصيل، وده ساعدنا نطلع العمل بشكل قوي ومختلف.

ما الذي يميز مسلسل «عين سحرية»؟

المسلسل قائم على التشويق وصراع الخير والشر، وفيه مفاجآت كتير هتشد الجمهور مع تطور الأحداث.

كيف تعاملت مع تطور شخصية شهاب خلال الأحداث؟

كنت حريصًا إن الجانب الغامض يظهر في البداية، وبعد كده تتكشف الحقيقة تدريجيًا، وده بيخلي الجمهور متشوق يعرف الشخصية أكتر.

حدثنا عن كواليس العمل؟

كان في بروفات كتير قبل التصوير، وكل المشاهد كانت مكثفة جدًا، وكأنها ملحمة تمثيلية بسبب قوة التفاعل بين الشخصيات.

ننتقل إلى «توابع».. ما الذي جذبك للمشاركة في العمل؟

العمل مهم جدًا لأنه بيناقش قضية إنسانية وهي ضمور العضلات عند الأطفال، وده خلاني متحمس للمشاركة.

كيف كانت تجربة التعاون مع ريهام حجاج؟

سعيد جدًا بالتعاون معاها مرة تانية بعد سنوات، وإن شاء الله نكرر التجربة تاني.

حدثنا عن شخصية طارق؟

شخصية مرهقة جدًا، لأنه إنسان ضعيف ومش صاحب قرار، وكان لازم أظهر التناقضات دي بشكل واقعي.

كيف ترى ردود الفعل على العملين؟

الحمد لله ردود الفعل كانت إيجابية، وده أسعدني جدًا لأننا تعبنا في العملين.

في النهاية.. ماذا يمثل لك موسم رمضان 2026؟

تجربة مهمة جدًا في مشواري، وسعيد بالمشاركة في عملين مختلفين، وأتمنى أقدم دايمًا أعمال تليق بالجمهور.



أبطال مسلسل توابع

ويشارك في بطولة مسلسل توابع بجانب ريهام حجاج: أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هاني عادل، وغيرهم كثير من النجوم ، ومن تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل عين سحرية بطولة عصام عمر ، باسم سمره ، محمد علاء ، عمر شريف ، جنا الأشقر ، عدد كبير من النجوم اخراج السدير مسعود