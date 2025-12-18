الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن

يسود اتجاه داخل اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس العرب لتأجيل مباراة النهائي بين المغرب والأردن بعد تأجيل مباراة المركز الثالث والرابع بين السعودية والإمارات.

ويأتى وجود احتمالات لتأجيل المباراة بين المغرب والأردن حال استمرار هطول الأمطار خلال الساعات القادمة.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية والإمارات بالتعادل السلبي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب المقامة بقطر.

وسقطت الأمطار بغزارة على أرضية الملعب مما دفع المنظمون لتأجيل اللقاء لأجل غير مسمى.

تنطلق مباراة نهائى كأس العرب 2025 بقطربين منتخب المغرب ونظيره منتخب الأردن مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب الأردن إلى النهائي

نجح منتخب الأردن في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعد أداء قوي في الدور نصف النهائي، حيث تمكن من تحقيق فوز ثمين على منتخب السعودية بهدف دون رد. وظهر المنتخب الأردني بانضباط تكتيكي واضح وروح قتالية عالية، مكنته من التفوق على خصم عنيد، ليواصل حلمه في التتويج بأول لقب عربي في تاريخه.

المغرب يتألق ويضرب موعدًا مع اللقب

على الجانب الآخر، قدم منتخب المغرب عرضًا مميزًا في نصف النهائي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف نظيفة. وأكد «أسود الأطلس» من خلال هذا الانتصار قوتهم الهجومية وخبرتهم في المباريات الكبرى، ليبلغوا النهائي بثقة كبيرة وطموح واضح لرفع الكأس.

جوائز مالية قياسية في كأس العرب 2025

شهدت نسخة 2025 من بطولة كأس العرب طفرة كبيرة في قيمة الجوائز المالية، حيث ارتفع إجمالي الجوائز إلى 36.5 مليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 11 مليون دولار مقارنة بالنسخة الماضية. ويحصل بطل البطولة على 7.1 مليون دولار، بينما ينال صاحب المركز الثاني 4.2 مليون دولار. أما المركز الثالث فيحصل على 2.8 مليون دولار، ويكافأ صاحب المركز الرابع بمبلغ 2.1 مليون دولار. كما تم رفع مكافأة التأهل إلى الدور ربع النهائي لتصل إلى 1.07 مليون دولار، في خطوة تعكس تطور البطولة وأهميتها المتزايدة