موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
حركة نحالا الاستيطانية: غزة ملك لإسرائيل ولن نسلمها لأية جهة أجنبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأمطار تهدد بتأجيل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن

منتخب الأردن
منتخب الأردن
عبدالله هشام

يسود اتجاه داخل اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس العرب لتأجيل مباراة النهائي بين المغرب والأردن بعد تأجيل مباراة المركز الثالث والرابع بين السعودية والإمارات.

ويأتى وجود احتمالات لتأجيل المباراة بين المغرب والأردن حال استمرار هطول الأمطار خلال الساعات القادمة.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة  السعودية والإمارات بالتعادل السلبي  في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب المقامة بقطر.

وسقطت الأمطار بغزارة على أرضية الملعب مما دفع المنظمون لتأجيل اللقاء لأجل غير مسمى.

تنطلق مباراة نهائى كأس العرب 2025 بقطربين منتخب المغرب ونظيره منتخب الأردن مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب الأردن إلى النهائي

نجح منتخب الأردن في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعد أداء قوي في الدور نصف النهائي، حيث تمكن من تحقيق فوز ثمين على منتخب السعودية بهدف دون رد. وظهر المنتخب الأردني بانضباط تكتيكي واضح وروح قتالية عالية، مكنته من التفوق على خصم عنيد، ليواصل حلمه في التتويج بأول لقب عربي في تاريخه.

المغرب يتألق ويضرب موعدًا مع اللقب

على الجانب الآخر، قدم منتخب المغرب عرضًا مميزًا في نصف النهائي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف نظيفة. وأكد «أسود الأطلس» من خلال هذا الانتصار قوتهم الهجومية وخبرتهم في المباريات الكبرى، ليبلغوا النهائي بثقة كبيرة وطموح واضح لرفع الكأس.

جوائز مالية قياسية في كأس العرب 2025

شهدت نسخة 2025 من بطولة كأس العرب طفرة كبيرة في قيمة الجوائز المالية، حيث ارتفع إجمالي الجوائز إلى 36.5 مليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 11 مليون دولار مقارنة بالنسخة الماضية. ويحصل بطل البطولة على 7.1 مليون دولار، بينما ينال صاحب المركز الثاني 4.2 مليون دولار. أما المركز الثالث فيحصل على 2.8 مليون دولار، ويكافأ صاحب المركز الرابع بمبلغ 2.1 مليون دولار. كما تم رفع مكافأة التأهل إلى الدور ربع النهائي لتصل إلى 1.07 مليون دولار، في خطوة تعكس تطور البطولة وأهميتها المتزايدة

منتخب الأردن كأس العرب المغرب المغرب ضد الأردن نهائي كأس العرب

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

