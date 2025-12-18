نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن

تنطلق مباراة نهائى كأس العرب 2025 بقطر بين منتخب المغرب ونظيره منتخب الأردن مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب وتردداتها

في نهائي كأس العرب 2025 بين المغرب والأردن، ستُذاع المباراة عبر عدة قنوات تلفزيونية رياضية وعامة داخل الوطن العربي، بعضها مفتوح على الأقمار الصناعية بدون اشتراك، والبعض الآخر عبر باقات رياضية معروفة.



وتحدد معلقو مباراة المغرب والأردن، في نهائي بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر. ومن المقرر أن يعلق مدحت شلبي على قناة إم بي سي مصر 2.



موسى عيد عبر قناة الشارقة الرياضية



راشد الدوسري عبر الكويت الرياضية



عامر عبد الله عبر أبوظبي الرياضية



عصام الشوالي عبر بي إن سبورت



سالم السالمي عبر قناة عمان الرياضية



فهد العتيبي عبر منصة شاشا.



سجل الهدافين في بطولة كأس العرب



1963 - اللبناني ليون ألتونيان "5 أهداف



1964 – الليبي أحمد بن صويد "4 أهداف



1966 – الليبي علي البسكي 4 أهداف



1985 – العراقي عناد عبد 5 أهداف



1988 – العراقي أحمد راضي 4 أهداف



1992 – المصري أحمد منصور والسعودي سعيد العويران والكويتي وليد الفليج هدفان



1998 – السعودي عبيد الدوسري 8 أهداف



2002- البحريني أحمد حسن والسوري محمد رافي 4 أهداف



2012 – المغربي ياسين الصالحي 6 أهداف



2021 – التونسي سيف الدين الجزيري 4 أهداف