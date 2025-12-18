قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري
العمرة الـ 10 آلاف.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه الشكر لهذا الشخص
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن

نهائي كأس العرب
نهائي كأس العرب

تنطلق مباراة نهائى كأس العرب 2025 بقطر بين منتخب المغرب ونظيره منتخب الأردن مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
 

القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب وتردداتها
في نهائي كأس العرب 2025 بين المغرب والأردن، ستُذاع المباراة عبر عدة قنوات تلفزيونية رياضية وعامة داخل الوطن العربي، بعضها مفتوح على الأقمار الصناعية بدون اشتراك، والبعض الآخر عبر باقات رياضية معروفة. 

وتحدد معلقو مباراة المغرب والأردن، في نهائي بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر. ومن المقرر أن يعلق مدحت شلبي على قناة إم بي سي مصر 2.

موسى عيد عبر قناة الشارقة الرياضية 

راشد الدوسري عبر الكويت الرياضية 

عامر عبد الله عبر أبوظبي الرياضية 

عصام الشوالي عبر بي إن سبورت 

سالم السالمي عبر قناة عمان الرياضية

فهد العتيبي عبر منصة شاشا.
 

سجل الهدافين في بطولة كأس العرب 

1963 - اللبناني ليون ألتونيان "5 أهداف

1964 – الليبي أحمد بن صويد "4 أهداف

1966 – الليبي علي البسكي 4 أهداف

1985 – العراقي عناد عبد 5 أهداف

1988 – العراقي أحمد راضي 4 أهداف

1992 – المصري أحمد منصور والسعودي سعيد العويران والكويتي وليد الفليج هدفان

1998 – السعودي عبيد الدوسري 8 أهداف

2002- البحريني أحمد حسن والسوري محمد رافي 4 أهداف

2012 – المغربي ياسين الصالحي 6 أهداف

2021 – التونسي سيف الدين الجزيري 4 أهداف

كأس العرب الأردن المغرب سيف الجزيري الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

الجزر

فوائد الجزر للصحة.. منافع متعددة أبرزها للقلب والدماغ

السكتة الدماغية

مشروب غير متوقع يحسن صحة المخ ويحمى من السكتة الدماغية

اورام الدماغ

احترس .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الدماغ

بالصور

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري

إيريني يسري
إيريني يسري
إيريني يسري

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد