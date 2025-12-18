تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب

أعلن كوزمين أولاريو المدير الفني لمنتخب الإمارات، تشكيل المنتخب الذي سيخوض به مباراته التي تجمعه أمام نظيره السعودية، لحسم صاحب المركز الثالث ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025.

وجاء تشكيل منتخب الإمارات الرسمي لمواجهة السعودية كالتالي:

حراسة المرمى: حمد المقبالي.

خط الدفاع: ماركوس ميلوني – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – روبين كانيدو.

خط الوسط: يحيى نادر – عصام فايز – علي صالح.

خط الهجوم: سلطان عادل – برونو أوليفيرا – يحيى الغساني

وكان منتخب السعودية قد هزم امام نظيره الأردن في نصف النهائي بينما فشل المنتخب الإماراتي في التأهل للمباراة النهائية بعد الخسارة التي تلقاها أمام منتخب المغرب