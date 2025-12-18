الناقدة ماجدة موريس عن فيلم الست: مهم وبه جهد ملحوظ

نشرت الناقدة الفنية ماجدة موريس، تقيي لفيلم «الست»، الذي يتناول سيرة الفنانة أم كلثوم.

وكتبت ماجدة موريس، عبر حسابها على فيسبوك: “ذهبت إلى فيلم ‹الست› وفي ذهني كل الأفلام التي رأيتها عنها، والمسلسل، وجيش الفيسبوك الرافض، ومع ذلك كله استطاع الفيلم أن يدفعني إلى التفاعل معه والاهتمام به رغم الأسئلة التي نبتت أثناء المشاهدة”.

وأضافت: “الفيلم قدم زوايا جديدة عن حياة أم كلثوم، مع إبراز الجهد والإبداع في الأداء من خلال الممثلة مني زكي، تحت قيادة المخرج مروان حامد، مشيرة إلى أن الشبه الجسدي ليس المعيار الوحيد لتقديم شخصية أيقونية، بل القدرة على النفاذ إلى روح الشخصية”.

وتابعت موريس أن الفيلم نجح في تصوير رحلة صعود أم كلثوم من طفولتها في قرية طماي الزهايرة، مرورًا بالبدايات الفنية في الموالد والحفلات الصغيرة، وصولًا إلى القاهرة واكتشاف عالم جديد كليًا بالنسبة لها، ثم صعودها إلى الشهرة قبل أن تصبح «الست» بأسلوب سهل المشاهدة وبمشاهد مؤثرة.

وأشارت إلى أن العمل الفني اختار أجزاء محددة من حياة أم كلثوم، مع التركيز على بعض الشخصيات المهمة في مسيرتها الفنية، مثل الشاعر أحمد رامي، والملحن محمد القصبجي، متجاوزًا بعض التفاصيل الأخرى، مثل علاقاتها مع عبد الوهاب وبليغ حمدي، لكنها أكدت أن ذلك جزء من طبيعة الأعمال الفنية والسير الذاتية التي تقوم على الاختيار والتركيز.

واختتمت: “فيلم مهم رغم كل الملاحظات، فيه جهد ملحوظ في الإخراج والتصوير والمونتاج والتمثيل في الجزء الأول، وصوت عالٍ للموسيقى”.

