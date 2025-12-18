قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
انتظام عملية الانتخابات بالمحافظات ودعم اللجان ذات الكثافات
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان والبقاع قبيل اجتماع الميكانزم في الناقورة
فن وثقافة

قصور الثقافة تطلق قافلة بقرية الروضة في الفيوم

برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي
أحمد البهى

استقبلت قرية الروضة بمحافظة الفيوم فعاليات القافلة الثقافية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي والفني بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

شهد انطلاق الفعاليات ياسمين ضياء، مدير عام فرع ثقافة الفيوم، والمهندس صابر حمزة رئيس الوحدة المحلية، والدكتور مصطفى ثابت الأستاذ بجامعة الفيوم، ورشا صالح رئيس قسم حقوق الإنسان بمجلس مدينة طامية، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية والفنية والعامة.

وجهت مديرة فرع ثقافة الفيوم الشكر للوحدة المحلية بقرية الروضة على تعاونها وتذليل العقبات، مؤكدة أن القافلة الثقافية مستمرة على مدار ثلاثة أيام، وتشمل عروض مسرح الطفل، وفقرة الأراجوز، وورش فنون تشكيلية، إلى جانب عروض التنورة.

فيما رحب رئيس الوحدة المحلية بالحضور، مشيدا بدور ثقافة الفيوم في الوصول بالخدمات الثقافية والفنية إلى القرى والنجوع، وتعزيز الوعي المجتمعي لدى مختلف الفئات العمرية.

وتضمنت القافلة عرضا فنيا لفرقة عرب الفيوم البدوية، التي قدمت باقة من الفقرات الفنية المستوحاة من التراث الفيومي الأصيل، التي شهدت تفاعلا كبيرا من الحضور.

كما أعقب العرض الفني عقد محاضرة توعوية قدمها الدكتور مصطفى ثابت، وأدارها الكاتب حمدي السيسي، تناولت سبل الوقاية من مخاطر الفضاء الإلكتروني وطرق التعامل الآمن مع وسائل التواصل الحديثة.

وفي الجانب الإبداعي، تم تنفيذ ورشة أشغال يدوية قدمتها ندى أحمد، تعرف خلالها المشاركون على أساسيات تنسيق الخامات وإنتاج قطع فنية بسيطة، إلى جانب ورشة أشغال ورقية لصناعة كروت التهنئة للمناسبات المختلفة نفذتها فاطمة محمد، وسط تفاعل من الأطفال.

تقام فعاليات القافلة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الفيوم، وضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الوعي وتحقيق العدالة الثقافية.


 

