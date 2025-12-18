قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان تعلن موعد القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " بـ18 مدينة
علي جمعة: من الجهل أن يقول البعض «اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك» ويعكس نوعًا من الكِبْر والغطرسة
«الزراعة» تواصل الحرب على «مافيا الأسمدة»: ضبط 7.4 طن مهربة للسوق السوداء بالأقصر
هل نعود لإجراءات كورونا؟.. خبراء يحسمون الجدل: لا جائحة جديدة.. ولقاح الإنفلونزا خط الدفاع الأول
صلاح فوزي يكشف الموقف الدستوري من إلغاء الانتخابات البرلمانية ومد عمل مجلس النواب
العمر مجرد رقم.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينات ضمن فئة كبار السن
روسيا: عدد الجنود الأوكرانيين المجندين حديثا ويفرون من الخدمة العسكرية في تزايد
لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات
اعتراف رسمي أمريكي بمسئولية الجيش عن كارثة جوية دامية
الخارجية الصينية بشأن ضغوط ترامب على فنزويلا: ندعم جميع الدول في الدفاع عن سيادتها
الصين: صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان تهديد حقيقي للسلام والاستقرار
فن وثقافة

تشيع جثمان الفنانة الراحلة نيفين مندور .. اليوم

نيفين مندور
نيفين مندور
أحمد البهى

اعلن حسام مندور شقيق الفنانة الراحلة نيفين مندور عن موعد تشيع جثمانها،اليوم. 

وكشف حسام مندور ان الجنازة ستُقام بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة في القاهرة.

كشف المهندس مصطفى عطالله، جار الفنانة الراحلة نيفين مندور، تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل شقتها بمحافظة الإسكندرية وأسفر عن وفاتها صباح اليوم، وسط حالة من الحزن والصدمة بين سكان العقار.

وقال عطالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إن هناك معلومات غير دقيقة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سبب الوفاة، موضحًا أن ما أُثير حول حدوث ماس كهربائي في جهاز التكييف ومحاولة الراحلة الخروج من الغرفة لا يزال غير مؤكد.

وأوضح أن النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة.

وأشار إلى أن الحريق وقع في الساعات الأولى من الصباح، وأن الدخان كان كثيفًا وغير طبيعي، وانتشر بسرعة كبيرة داخل العقار، لدرجة أنه لم يتمكن من فتح النوافذ بسبب انعدام الرؤية، رغم وجوده على بعد عدة أدوار من الشقة محل الحادث.

وأكد أن الشقة متحفظ عليها بسبب الحريق، موضحًا أنه لم تكن هناك ألسنة لهب ظاهرة من الخارج، بينما كان الدخان الكثيف هو العنصر الأبرز، مرجحًا أن يكون ناتجًا عن احتراق مواد صناعية أو بلاستيكية.

حسام مندور الفنانة الراحلة نيفين مندور نيفين مندور

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

المجلس القومي لذوي الإعاقة

"القومي لذوي الإعاقة": نتعاون مع الأزهر لاستخدام لغة الإشارة في إيصال الخطاب الديني السليم

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تنتهي من استعدادات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول

انتخابات مجلس النواب 2025

ثاني أيام التصويت.. توافد الناخبين على لجان الاقتراع بإعادة النواب بالشرقية

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

