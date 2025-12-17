كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

أثارت وفاة نيفين مندور جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما لقيت مصرعها إثر حريق شقتها بالأسكندرية، وسط اتهامات موجهة لزوجها أنه هو المتسبب في الحادث.

كيف توفيت نيفين مندور

وفاة نيفين مندور كانت صادمة نتيجة ما تعرضت له اليوم، حيث لقيت مصرعها إثر حريق نشب داخل شقتها بالإسكندرية، والذي تسبب في اختناقها لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل محاولة إنقاذها.

ا تهامات لـ زوج نيفين مندور

وبعد وفاتها بهذه الطريقة المؤلمة، تم تداول أنباء عديدة حول اتهامات تطال رجل أعمال وهو زوج نيفين مندور، حيث تم اتهامه بأنه هو المتسبب في الواقعة التي انتهت بوفاة نيفين مندور.

لكن أسرة نيفين مندور نفت هذه الاتهامات، وعدم صحة ما تردد من شائعات بشأن وجود خلافات أسرية أو شبهة جنائية وراء الواقعة.

من هو زوج نيفين مندور؟

وبعد توجيه اتهامات لـ زوج نيفين مندور بأنه المتسبب في حريق شقتها، ونقل جثتها إلى المشرحة بعد وفاتها بالحريق، بدأ الكثير يتساءل عن من هو زوج نيفين مندور؟ وهل هو فنان معروف أم رجل أعمال، خاصة وأنه حياة نيفين مندور كانت بعيدة عن الأضواء ولا يعلم أحد شيئاً عن حياتها الشخصية .

زواج نيفين مندور

ظهرت نيفين مندور في لقاء منذ فترة مع الإعلامية ياسمين عز في برنامجها كلام الناس، وكان ذلك الظهور الأول لنيفين مندور بعد فترة طويلة من الغياب، وتحدثت خلال اللقاء عن زوجها وقصة حبهما.

زوج نيفين مندور ليس فناناً، بل رجل أعمال لكن ليس معروف بالقدر الكافي، وجمعتهما قصة حب لمدة سنوات طويلة ولم يستطعا الزواج فورا رغم كل هذا الحب .

نيفين مندور زوجة تانية

تحدثت نيفين مندور عن علاقتها بزوجها وكيف بدأت، حيث قالت أنهما أصدقاء منذ 23 سنة، واعترف لها بحبه منذ سنوات طويلة لكن لم يستطع الزواج منها وطلب منها أن يظلا أصدقاء لدرجة أنه لقبها بـ “ أبو علي” ، نظراً لمواقفها الشهمة معه خاصة وقت وفاة والدته .

وتزوج هذا الشخص من امرأة أخرى وأنجب منها، وظل بداخله يحمل حباً كبيراً لـ نيفين مندور وظلا الاثنان على تواصل طوال هذه السنوات، وبعد مرور وقت طويل عرضت نيفين مندور الزواج عليه وقد وافق على الفور رغم زواجه من زوجته الأولى وأم أبنائه التي انفصل عنها لاحقا، وعاشت معه حياة هادئة في الأسكندرية حتى لقت مصرعها فيها.