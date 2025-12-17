قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد أبو بكر: معدل الفقر يفرض إعادة النظر في السياسات الاقتصادية
إقالات وإعادة هيكلة|قرارات عاجلة من "مدارس النيل" بعد واقعة الاعتداء على التلاميذ
أحمد حسن: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي يتفاوضون لضم حمزة علاء
لتخويف المستثمرين.. أحمد موسى: منجم السكري واجه حملات تشويه وبلاغات كيدية بعد 2011
لا شبهة جنائية.. النيابة العامة تُصرّح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور
خير كبير.. أحمد موسى يتحدث عن منجم السكري ويكشف الحقائق
270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية
تعليم الجيزة تعلن نتيجة التنسيق الرابع للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس
انتخابات النواب.. تقرير حقوقي: المشهد يشتعل في دوائر الإعادة مع اقتراب الحسم
توافد ملحوظ للناخبين في الإسماعيلية عقب إعادة فتح صناديق الاقتراع .. تفاصيل
مظهر غير لائق.. أمين الإفتاء يوضح حكم حلاقة القزع وشكله المنهي عنه شرعا
برلماني: المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات تعكس وعي المواطنين
بالصور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
رشا عوني

أثارت وفاة نيفين مندور جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما لقيت مصرعها إثر حريق شقتها بالأسكندرية، وسط اتهامات موجهة لزوجها أنه هو المتسبب في الحادث.

كيف توفيت نيفين مندور

وفاة نيفين مندور كانت صادمة نتيجة ما تعرضت له اليوم، حيث  لقيت مصرعها إثر حريق نشب داخل شقتها بالإسكندرية، والذي تسبب في اختناقها لتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل محاولة إنقاذها.

نيفين مندور


اتهامات لـ زوج نيفين مندور

وبعد وفاتها بهذه الطريقة المؤلمة، تم تداول أنباء عديدة حول اتهامات تطال رجل أعمال وهو زوج نيفين مندور، حيث تم اتهامه بأنه هو المتسبب في الواقعة التي انتهت بوفاة نيفين مندور. 

لكن أسرة نيفين مندور نفت هذه الاتهامات، وعدم صحة ما تردد من شائعات بشأن وجود خلافات أسرية أو شبهة جنائية وراء الواقعة.

من هو زوج نيفين مندور؟

وبعد توجيه اتهامات لـ زوج نيفين مندور بأنه المتسبب في حريق شقتها، ونقل جثتها إلى المشرحة بعد وفاتها بالحريق، بدأ الكثير يتساءل عن من هو زوج نيفين مندور؟ وهل هو فنان معروف أم رجل أعمال، خاصة وأنه حياة نيفين مندور كانت بعيدة عن الأضواء ولا يعلم أحد شيئاً عن حياتها الشخصية .

نيفين مندور

زواج نيفين مندور

ظهرت نيفين مندور في لقاء منذ فترة مع الإعلامية ياسمين عز في برنامجها كلام الناس، وكان ذلك الظهور الأول لنيفين مندور بعد فترة طويلة من الغياب، وتحدثت خلال اللقاء عن زوجها وقصة حبهما. 

زوج نيفين مندور ليس فناناً، بل رجل أعمال لكن ليس معروف بالقدر الكافي، وجمعتهما قصة حب لمدة سنوات طويلة ولم يستطعا الزواج فورا رغم كل هذا الحب .

نيفين مندور زوجة تانية

تحدثت نيفين مندور عن علاقتها بزوجها وكيف بدأت، حيث قالت أنهما أصدقاء منذ 23 سنة، واعترف لها بحبه منذ سنوات طويلة لكن لم يستطع الزواج منها وطلب منها أن يظلا أصدقاء لدرجة أنه لقبها بـ “ أبو علي” ، نظراً لمواقفها الشهمة معه خاصة وقت وفاة والدته . 

نيفين مندور

وتزوج هذا الشخص من امرأة أخرى وأنجب منها، وظل بداخله يحمل حباً كبيراً لـ نيفين مندور وظلا الاثنان على تواصل طوال هذه السنوات، وبعد مرور وقت طويل عرضت نيفين مندور الزواج عليه وقد وافق على الفور رغم زواجه من زوجته الأولى وأم أبنائه التي انفصل عنها لاحقا، وعاشت معه حياة هادئة في الأسكندرية حتى لقت مصرعها فيها.

نيفين مندور وفاة نيفين مندور زوج نيفين مندور حادث نيفين مندور مصرع نيفين مندور

