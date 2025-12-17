قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحد جيران الفنانة نيفين مندور: الراحلة مقدرتش تنقذ نفسها من الحريق لهذا السبب

نيفين مندور
نيفين مندور
قسم الفن

فجّر مصطفى عطا الله، أحد جيران الفنانة الراحلة نيفين مندور تفاصيل جديدة عنها، بأنها أُصيبت بجلطة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن مُساعدتها التي كانت تعمل معها لم يرها أحد سوى يوم الحريق، لكنها خرجت على الصحافة ووجّهت اتهامًا لزوج الراحلة بأنه السبب في وفاتها.

وتابع مصطفى عطا الله في مداخلة تليفزيونية ببرنامج «تفاصيل» عبر فضائية «صدى البلد 2» مع الإعلامية نهال طائل، قائلًا: «الشغالة اللي بتساعد نيفين في البيت أول مرة نشوفها في الشقة، وطالعة في الصحافة وتتهم زوج الراحلة وتقول إنه اللي موّتها، إحنا أصلًا أول مرة نشوفك، ما أعرفش هي قالت كده ليه، بس يمكن هي مجنونة أو الغل قاتلها، وإحنا في عصر السوشيال ميديا مليان مرضى».
 

وأشار جار نيفين مندور إلى أن عددًا كبيرًا من الصحفيين تواصلوا معه للحديث عن الحادث، مُتفاجئًا بأن البعض أبلغه بوجود أنباء تفيد بأن زوجها هو من أشعل الحريق للتخلّص منها والحصول على أموالها، مُعلقًا: «ليه قلة الأدب دي والكلام اللي اتقال على الراجل ده؟ واللي يقول ده باعت ناس تولّع فيها عشان ياخد فلوسها؟ طب ما نسيب النيابة تشوف شغلها».

واختتم مصطفى عطا الله حديثه بأن الراحلة كانت قد أجرت تغييرًا لمفصل في قدمها منذ أسبوع، ورآها الجيران وقاموا بمساعدتها للصعود على السلم، مُردفًا أن حركة الراحلة كانت قليلة للغاية لكونها كانت تعاني من جلطة وتركيب مفصل في قدمها، لذلك لم تستطع أن تجري وتنقذ نفسها من الحريق.
 

نيفين مندور وفاة نيفين مندور صور نيفين مندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

ترشيحاتنا

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

عواصف

لا ترى بالعين المجردة.. دوامات خفية تهدد سواحل العالم| ما القصة؟

رحلة طيران

فأر على ارتفاع 10 آلاف متر.. لحظات ذعر تُربك رحلة عابرة للأطلسي| أيه الحكاية؟

بالصور

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

المزيد