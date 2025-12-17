أحد جيران الفنانة نيفين مندور: الراحلة مقدرتش تنقذ نفسها من الحريق لهذا السبب

فجّر مصطفى عطا الله، أحد جيران الفنانة الراحلة نيفين مندور تفاصيل جديدة عنها، بأنها أُصيبت بجلطة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن مُساعدتها التي كانت تعمل معها لم يرها أحد سوى يوم الحريق، لكنها خرجت على الصحافة ووجّهت اتهامًا لزوج الراحلة بأنه السبب في وفاتها.

وتابع مصطفى عطا الله في مداخلة تليفزيونية ببرنامج «تفاصيل» عبر فضائية «صدى البلد 2» مع الإعلامية نهال طائل، قائلًا: «الشغالة اللي بتساعد نيفين في البيت أول مرة نشوفها في الشقة، وطالعة في الصحافة وتتهم زوج الراحلة وتقول إنه اللي موّتها، إحنا أصلًا أول مرة نشوفك، ما أعرفش هي قالت كده ليه، بس يمكن هي مجنونة أو الغل قاتلها، وإحنا في عصر السوشيال ميديا مليان مرضى».



وأشار جار نيفين مندور إلى أن عددًا كبيرًا من الصحفيين تواصلوا معه للحديث عن الحادث، مُتفاجئًا بأن البعض أبلغه بوجود أنباء تفيد بأن زوجها هو من أشعل الحريق للتخلّص منها والحصول على أموالها، مُعلقًا: «ليه قلة الأدب دي والكلام اللي اتقال على الراجل ده؟ واللي يقول ده باعت ناس تولّع فيها عشان ياخد فلوسها؟ طب ما نسيب النيابة تشوف شغلها».

واختتم مصطفى عطا الله حديثه بأن الراحلة كانت قد أجرت تغييرًا لمفصل في قدمها منذ أسبوع، ورآها الجيران وقاموا بمساعدتها للصعود على السلم، مُردفًا أن حركة الراحلة كانت قليلة للغاية لكونها كانت تعاني من جلطة وتركيب مفصل في قدمها، لذلك لم تستطع أن تجري وتنقذ نفسها من الحريق.

