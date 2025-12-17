3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

دخل أحمد عبدالرؤوف المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك في أزمة مع بعض لاعبي الفريق خلال التدريبات طوال فترة توليه المهمة.

ولعل أحدث الأزمات مع حدث مع أحمد حمدي لاعب الزمالك، بعد استفساره عن سبب الابتعاد عن المشاركة في المباريات رغم جاهزيته.

وخلال حديث جمع عبدالرؤوف مع حمدي وفق مصادر متعددة حدث مشادة قوية بين المدرب واللاعب.

ويعتقد أحمد حمدي أن سبب عدم مشاركته في المباريات هو عدم تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة الماضية واقتراب نهايته في الصيف القادم.

من جانبه يرغب أحمد حمدي في الحصول على مستحقاته المتأخرة بجانب تجديد عقده دون أزمات ولكن لم يتم فتح باب المفاوضات مع اللاعب للتجديد.

ونعرض لكم أبرز أزمات عبدالرؤوف مع لاعبي الزمالك.

حراسة المرمى في الزمالك

ليس جديدا على الزمالك وجود أزمة في حراسة المرمى سبق ودخل أحمد الشناوي وجنش وأبو جبل في نفس الخلاف ثم تبعهم محمد عواد ومحمد صبحي

وخلال فترة تواجد أحمد عبدالرؤوف كمدير فني للزمالك استعان بخدمات عواد في بطولة السوبر المصري وتألق الحارس في التصدي لركلات الجزاء أمام بيراميدز في نصف النهائي.

واعتقد عواد أنه الحارس الأساسي بعد تألقه في السوبر لكن قبل مباراة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية فوجئ بقرار استبعاده وعودة صبحي من جديد للتواجد بشكل أساسي.

وهو ما تسبب في أزمة بين عواد وعبدالرؤوف في تدريبات الزمالك

اعتراض بيزيرا بدون قرار

شهدت بطولة كاس عاصمة مصر اعتراض خوان بيزيرا على قرار خروجه من المباراة

ولكن الأمور تم تدارجها من جانب نادي الزمالك بسبب عدم حديث اللاعب مع المدرب أو الجهاز الفني واكتفى بإظهار غضبه وخروجه فقط