القصة الكاملة.. «الأوقاف» تكشف حقيقة سحب جزء من أرض نادي الزمالك

نفى الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، سحب جزء من أرض نادي الزمالك في المهندسين أغسطس المقبل، في حال عدم سداد 875 ألف جنيه.



وكشف «رسلان» في تصريح لـ«صدى البلد»: عن تفاصيل عقد انتفاع نادي الزمالك من أرض فرع المهندسين والذي ينتهي في العام المقبل، موضحًا أن العلاقة بين وزارة الأوقاف والزمالك تتمثل في عقدين، العقد الأول: هو انتفاع بالأرض وليس تملكًا، أي بعد نهاية مُدة مُعينة تعود الأرض لهيئة الأوقاف المصرية.

وأضاف: «العقد الثاني بين وزارة الأوقاف والزمالك: هو عقد استبدال على مساحة أرض بإجمالي 91 و250 مترًا مربعًا، وبعد نهاية العقد تصبح الأرض ملكًا لنادي الزمالك، وينتهي العقد في عام 2026، ويتبقى على الزمالك قسط واحد فقط يحين في شهر أغسطس المقبل بقيمة 875 ألف جنيه، وبعد سداده تكون الأرض ملكًا للزمالك».



وتابع: «عقد انتفاع أرض الزمالك يمتد لـ20 سنة بدأ في 2006 وينتهي العام المقبل بمساحة أرض 50 ألف متر مربع، ويجب مع نهاية المُدة أن يسلم الزمالك الأرض أو يجدد العقد، بقيمة قسط كل سنة 500 ألف جنيه، والزمالك لم يتخلف في سداد هذه الأقساط».

وأكمل: «عقد الانتفاع من أرض الزمالك لا يجدد بشكل تلقائي، ويجب أن يتم عقد جلسة بين الطرفين للاتفاق على العقد الجديد، وإذا لم يخاطب الزمالك هيئة الأوقاف، ويطلب منها تجديد العقد سيتم استلام الأرض بنهاية مدة العقد».

وواصل: «هيئة الأوقاف تدير وزارة الأوقاف ولا تملك أموالها، وسنرى ما هو السعر السائد في المنطقة وسيتم تأجير الأرض للزمالك وفقًا لهذه الأسعار إذا أراد الزمالك تجديد التعاقد».

وختم تصريحاته: «ننتظر من مجلس إدارة الزمالك مُخاطبة هيئة الأوقاف المصرية في أقرب وقت للنظر في شكل العلاقة الجديدة إما بتجديد العقد بالاتفاق على تفاصيل وأسعار جديدة وإما بالنظر في شكل آخر من أشكال العلاقة التعاقدية التي تكون بإرادة الطرفين».