رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول

تمكن فيلم"الست" من بطولة الفنانة مني زكي، من تصدر شباك التذاكر في السينمات المصرية، في اولي اسابيع عرضه.

وحقق فيلم الست، ايرادات في السينمات المصرية، بلغت 13,455,024 جنيه مصري.

ياتي تصدر فيلم الست، شباك التذاكر، رغم بعض الانتقادات التي وجهت له من خلال عدد من الاشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعديد من الاشادات التي حظي بها ايضًا.

أبطال فيلم الست



فيلم الست من سيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، تامر مرسي، محمد حفظي، فادي فهيم، وائل عبد الله، ويشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، إلى جانب عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

ضيوف شرف فيلم الست

شهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، علي صبحي، طه دسوقي، أحمد أمين، صدقي صخر، أمير المصري، أحمد رضوان، محمد فراج.