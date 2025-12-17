انطلاق الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي.. غدا

تحت رعاية الفنان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يفتتح المعماري حمدي السطوحي مساعد الوزير ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء غداً (الخميس 18 ديسمبر) فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، وذلك بالمعرض المقام بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا..

تستمر فعاليات الملتقى حتى ٢٨ ديسمبر، تحت شعار «بالحروف: سلام»، والتي تحمل الدورة الجديدة اسم الخطاط الراحل الحاج سيد عبد القادر «الحج زايد»، تقديرًا لعطائه وإسهاماته البارزة في خدمة فن الخط العربي، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم رموز هذا الفن الأصيل.

يُعد ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي أحد أبرز الفعاليات الثقافية المتخصصة في مجال الخط العربي على المستويين العربي والدولي، حيث يشارك في دورة هذا العام نخبة من كبار الخطاطين والفنانين والباحثين من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى الحفاظ على التراث الفني والروحي للحضارة العربية والإسلامية، وتعزيز مكانة الحرف العربي كأحد ركائز الهوية الثقافية.

ويواصل صندوق التنمية الثقافية، الجهة المنظمة للملتقى، جهوده في دعم الفنون التراثية الأصيلة، من خلال تنظيم هذا الحدث السنوي الذي يمثل منصة متخصصة لتبادل الخبرات، وفتح آفاق الحوار بين مختلف المدارس والاتجاهات الفنية في مجال الخط العربي.

وأوضح المعماري حمدي السطوحي، أن الشعار جاء ليؤكد على قيمة الخط العربي كفن أصيل يمتد دوره من كونه لغة للتخاطب إلى منتج فني وثقافي يعبر عن السلام والإنسجام الإنساني. وقال:

"أحرف بسيطة في شكلها، ولكنها عميقة بتكوينها الفني المتناغم، تتقارب وتتباعد لتنسج نسيجًا متماسكًا له معنى فلسفي معبر عن السلام والإنسجام الإنساني. نحن نستهدف من خلال هذه الدورة أن نسمح للفن بأن يتحمل مسؤوليته في التعبير عن السلام العادل والقوي بقوة مبدعية المبدعين المؤمنين برسالتهم".

من جانبه، أوضح شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي، قوميسير عام الملتقى ونقيب الخطاطين في مصر، أن شعار الدورة العاشرة «بالحروف: سلام» يجسد البعد الإنساني لفنون الخط العربي، ويؤكد دورها في ترسيخ قيم السلام والحوار بين الشعوب.

ومن المقرر أن تشهد الدورة العاشرة تكريم نخبة من كبار الخطاطين تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في خدمة فن الخط العربي، حيث يتم تكريم من داخل مصر كل من: عبده الجمال وصلاح عبد الخالق، ومن خارج مصر: محمد صفار باتي (الجزائر)، هيثم سلمو (تركيا)، وحسن مسعودي (فرنسا).

كما يشهد الملتقى هذا العام تكريم الفنان والكاتب محمد البغدادي، تقديرًا لدوره البارز في دعم فن الخط العربي وإسهاماته الثقافية والفكرية، إلى جانب تكريم مكتبة الإسكندرية لدورها الريادي في الحفاظ على التراث ودعم الدراسات والأنشطة المعنية بالخط العربي.

يستضيف ملتقى الخط عددًا من ضيوف الشرف من الدول العربية، وهم: أحمد عامر (المملكة العربية السعودية)، ياسر الجرابعة (الأردن)، سامي بن زين بن سعيد (سلطنة عُمان)، عبد الإله لعبيس (المغرب)، ومحمود علي برجاوي (لبنان).

وتشارك مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات الملتقى في إطار التعاون الثقافي المؤسسي، ويتضمن برنامج الملتقى الندوات العلمية الدولية التي تناقش قضايا الخط العربي بين الأصالة والتجديد، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين.

يأتي تنظيم الملتقى ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الجمالي، وإحياء الفنون التراثية الأصيلة في سياق معاصر، بما يعزز من مكانة مصر الثقافية كمنارة للفن العربي والإسلامي وملتقى دولي للمبدعين.