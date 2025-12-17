قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي.. غدا

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
أحمد عبد القوى

تحت رعاية الفنان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يفتتح المعماري حمدي السطوحي مساعد الوزير ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية مساء غداً (الخميس 18 ديسمبر) فعاليات الدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، وذلك بالمعرض المقام بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا..

تستمر فعاليات الملتقى حتى ٢٨ ديسمبر، تحت شعار «بالحروف: سلام»، والتي تحمل الدورة الجديدة اسم الخطاط الراحل الحاج سيد عبد القادر «الحج زايد»، تقديرًا لعطائه وإسهاماته البارزة في خدمة فن الخط العربي، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم رموز هذا الفن الأصيل.

يُعد ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي أحد أبرز الفعاليات الثقافية المتخصصة في مجال الخط العربي على المستويين العربي والدولي، حيث يشارك في دورة هذا العام نخبة من كبار الخطاطين والفنانين والباحثين من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى الحفاظ على التراث الفني والروحي للحضارة العربية والإسلامية، وتعزيز مكانة الحرف العربي كأحد ركائز الهوية الثقافية.

ويواصل صندوق التنمية الثقافية، الجهة المنظمة للملتقى، جهوده في دعم الفنون التراثية الأصيلة، من خلال تنظيم هذا الحدث السنوي الذي يمثل منصة متخصصة لتبادل الخبرات، وفتح آفاق الحوار بين مختلف المدارس والاتجاهات الفنية في مجال الخط العربي.

وأوضح المعماري حمدي السطوحي، أن الشعار جاء ليؤكد على قيمة الخط العربي كفن أصيل يمتد دوره من كونه لغة للتخاطب إلى منتج فني وثقافي يعبر عن السلام والإنسجام الإنساني. وقال:

"أحرف بسيطة في شكلها، ولكنها عميقة بتكوينها الفني المتناغم، تتقارب وتتباعد لتنسج نسيجًا متماسكًا له معنى فلسفي معبر عن السلام والإنسجام الإنساني. نحن نستهدف من خلال هذه الدورة أن نسمح للفن بأن يتحمل مسؤوليته في التعبير عن السلام العادل والقوي بقوة مبدعية المبدعين المؤمنين برسالتهم".

من جانبه، أوضح شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي، قوميسير عام الملتقى ونقيب الخطاطين في مصر، أن شعار الدورة العاشرة «بالحروف: سلام» يجسد البعد الإنساني لفنون الخط العربي، ويؤكد دورها في ترسيخ قيم السلام والحوار بين الشعوب.

ومن المقرر أن تشهد الدورة العاشرة تكريم نخبة من كبار الخطاطين تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في خدمة فن الخط العربي، حيث يتم تكريم من داخل مصر كل من: عبده الجمال وصلاح عبد الخالق، ومن خارج مصر: محمد صفار باتي (الجزائر)، هيثم سلمو (تركيا)، وحسن مسعودي (فرنسا).

كما يشهد الملتقى هذا العام تكريم الفنان والكاتب محمد البغدادي، تقديرًا لدوره البارز في دعم فن الخط العربي وإسهاماته الثقافية والفكرية، إلى جانب تكريم مكتبة الإسكندرية لدورها الريادي في الحفاظ على التراث ودعم الدراسات والأنشطة المعنية بالخط العربي.

يستضيف ملتقى الخط عددًا من ضيوف الشرف من الدول العربية، وهم: أحمد عامر (المملكة العربية السعودية)، ياسر الجرابعة (الأردن)، سامي بن زين بن سعيد (سلطنة عُمان)، عبد الإله لعبيس (المغرب)، ومحمود علي برجاوي (لبنان).

وتشارك مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات الملتقى في إطار التعاون الثقافي المؤسسي، ويتضمن برنامج الملتقى الندوات العلمية الدولية التي تناقش قضايا الخط العربي بين الأصالة والتجديد، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين.

يأتي تنظيم الملتقى ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الجمالي، وإحياء الفنون التراثية الأصيلة في سياق معاصر، بما يعزز من مكانة مصر الثقافية كمنارة للفن العربي والإسلامي وملتقى دولي للمبدعين.

وزارة ثقافة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

ترشيحاتنا

ايمن يونس

أيمن يونس عن أزمة أرض أكتوبر: الزمالك نادي الدولة ويستحق الاستقرار

منتخب مصر تحت 16 عاما

منتخب مصر تحت 16 عامًا يواجه اليابان وديًا للمرة الثانية استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا

ليفاندوفسكي

شيكاغو فاير يفتح باب الدوري الأمريكي أمام ليفاندوفسكي

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد