الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري OCD هو اضطراب نفسي معقد يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، يتميز بوجود أفكار متكررة ومزعجة وساوس تجبر الشخص على القيام بسلوكيات معينة أفعال قهرية لتخفيف القلق الناتج عنها.

الوسواس القهري

في بعض الحالات، قد يشعر المصاب بأحاسيس غريبة جسدية، مثل شعور بوجود شيء يمشي على جسمه أو شعور بالحرش الشديد الذي قد يصل إلى درجة الإحساس بالألم أو ظهور دم، رغم عدم وجود سبب مادي واضح، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما هو الوسواس القهري؟

الوسواس القهري هو حالة اضطراب عصبي ونفسي تجعل الدماغ يركز على مخاوف أو أفكار متكررة غير منطقية. يمكن تقسيمه إلى:

الوساوس: أفكار، صور، أو نزعات متكررة وغير مرغوبة تسبب القلق. مثال: الخوف من الجراثيم أو الإيذاء أو الفوضى.

الأفعال القهرية: سلوكيات متكررة يقوم بها الشخص لتخفيف القلق، مثل غسل اليدين بشكل مفرط، التحقق المستمر، أو العد والتكرار.

كيف يشعر الشخص المصاب؟

الشخص المصاب بالوسواس القهري غالبًا يعاني من:

قلق شديد عند عدم القيام بالسلوك القهري.

إحساس بالضغط الداخلي أو اضطرار لتكرار الأفعال.

شعور بالحرج أو الذنب لأن الأفكار غير منطقية لكنه لا يستطيع التحكم فيها.

إرهاق نفسي وجسدي نتيجة التفكير المستمر والطقوس المتكررة.

الأحاسيس الجسدية الغريبة في الوسواس القهري

بعض الأشخاص المصابين بالوسواس القهري قد يختبرون أحاسيس غير مألوفة جسديًا، والتي تشمل:

شعور بوجود شيء يتحرك على الجسم: هذا شعور شائع لدى بعض مرضى الوسواس القهري أو القلق العام، ويسمى أحيانًا paresthesia أو وهم اللمس، الدماغ يفسر أحاسيس طبيعية مثل لمس الملابس أو تغير درجة الحرارة على أنها شيء خارجي.

الشعور بالحرش الشديد أو الحكة المبالغ فيها: بعض الأشخاص يشعرون كأن جلدهم تحت هجوم أو ملامسة مستمرة، حتى يصل الأمر أحيانًا إلى الإحساس بالألم أو ظهور خدوش أو دم، رغم عدم وجود سبب عضوي.

التفسيرات القهرية: الدماغ يربط هذه الأحاسيس الغريبة بالوسواس أو الخوف، مما يؤدي إلى تكرار سلوكيات التحقق أو فرك الجسم، وهو ما يزيد الإحساس بالحرش أو الألم.

لماذا تحدث هذه الأحاسيس؟

القلق والضغط النفسي: التوتر الشديد يمكن أن يسبب تحسس الجلد وأحاسيس غير حقيقية.

تفسير الدماغ للمؤثرات الطبيعية: أحيانًا الجسم يرسل إشارات طبيعية مثل شعور خفيف بالحكة أو وخز والدماغ يبالغ في تفسيرها.

الارتباط بالوسواس القهري: الدماغ في حالة الوسواس يكون مهيأً لتفسير كل إحساس جسدي كمؤشر للخطر، حتى لو لم يكن هناك خطر فعلي.

كيفية التعامل مع هذه الأحاسيس

الاعتراف بالحالة: فهم أن هذه الأحاسيس جزء من الوسواس القهري وليس علامة على مرض جسدي خطير.

العلاج النفسي: العلاج السلوكي المعرفي CBT فعال جدًا في تقليل الوساوس والتفسيرات المبالغ فيها للأحاسيس الجسدية.

تقنيات التعرض ومنع الاستجابة ERP تساعد الدماغ على التعود على تجاهل الأحاسيس غير الواقعية.

الأدوية: بعض مضادات الاكتئاب أو الأدوية الخاصة بالوسواس القهري تقلل من القلق والأحاسيس الغريبة.

التمارين والاسترخاء: التنفس العميق، التأمل، واليوغا يمكن أن تخفف من التوتر والحرش النفسي والجسدي.

تجنب العادات المؤذية: مثل خدش الجلد أو التحقق المستمر من الجسم، لأنها تزيد المشكلة سوءًا.

متى يجب مراجعة الطبيب؟