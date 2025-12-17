قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديمبلي فى المقدمة .. ما هو ترتيب محمد صلاح فى جوائز ذا بيست .. وعلى من تفوق الفرعون المصري
محافظ بورسعيد يقدم العزاء لأسرة السباح يوسف محمد ويوجه بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالحادث
قاضي قضاة فلسطين: دور مصر تجاه القضية ممتد وتاريخي.. ومنع مخطط التهجير
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
أسماء عبد الحفيظ

الوسواس القهري OCD هو اضطراب نفسي معقد يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، يتميز بوجود أفكار متكررة ومزعجة وساوس تجبر الشخص على القيام بسلوكيات معينة أفعال قهرية لتخفيف القلق الناتج عنها. 

 الوسواس القهري

في بعض الحالات، قد يشعر المصاب بأحاسيس غريبة جسدية، مثل شعور بوجود شيء يمشي على جسمه أو شعور بالحرش الشديد الذي قد يصل إلى درجة الإحساس بالألم أو ظهور دم، رغم عدم وجود سبب مادي واضح، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما هو الوسواس القهري؟

  • الوسواس القهري هو حالة اضطراب عصبي ونفسي تجعل الدماغ يركز على مخاوف أو أفكار متكررة غير منطقية. يمكن تقسيمه إلى:
  • الوساوس: أفكار، صور، أو نزعات متكررة وغير مرغوبة تسبب القلق. مثال: الخوف من الجراثيم أو الإيذاء أو الفوضى.
  • الأفعال القهرية: سلوكيات متكررة يقوم بها الشخص لتخفيف القلق، مثل غسل اليدين بشكل مفرط، التحقق المستمر، أو العد والتكرار.

كيف يشعر الشخص المصاب؟

الشخص المصاب بالوسواس القهري غالبًا يعاني من:

  • قلق شديد عند عدم القيام بالسلوك القهري.
  • إحساس بالضغط الداخلي أو اضطرار لتكرار الأفعال.
  • شعور بالحرج أو الذنب لأن الأفكار غير منطقية لكنه لا يستطيع التحكم فيها.
  • إرهاق نفسي وجسدي نتيجة التفكير المستمر والطقوس المتكررة.
  • الأحاسيس الجسدية الغريبة في الوسواس القهري

بعض الأشخاص المصابين بالوسواس القهري قد يختبرون أحاسيس غير مألوفة جسديًا، والتي تشمل:

  • شعور بوجود شيء يتحرك على الجسم: هذا شعور شائع لدى بعض مرضى الوسواس القهري أو القلق العام، ويسمى أحيانًا paresthesia أو وهم اللمس، الدماغ يفسر أحاسيس طبيعية مثل لمس الملابس أو تغير درجة الحرارة على أنها شيء خارجي.
  • الشعور بالحرش الشديد أو الحكة المبالغ فيها: بعض الأشخاص يشعرون كأن جلدهم تحت هجوم أو ملامسة مستمرة، حتى يصل الأمر أحيانًا إلى الإحساس بالألم أو ظهور خدوش أو دم، رغم عدم وجود سبب عضوي.
  • التفسيرات القهرية: الدماغ يربط هذه الأحاسيس الغريبة بالوسواس أو الخوف، مما يؤدي إلى تكرار سلوكيات التحقق أو فرك الجسم، وهو ما يزيد الإحساس بالحرش أو الألم.

لماذا تحدث هذه الأحاسيس؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟ 
  • القلق والضغط النفسي: التوتر الشديد يمكن أن يسبب تحسس الجلد وأحاسيس غير حقيقية.
  • تفسير الدماغ للمؤثرات الطبيعية: أحيانًا الجسم يرسل إشارات طبيعية مثل شعور خفيف بالحكة أو وخز والدماغ يبالغ في تفسيرها.
  • الارتباط بالوسواس القهري: الدماغ في حالة الوسواس يكون مهيأً لتفسير كل إحساس جسدي كمؤشر للخطر، حتى لو لم يكن هناك خطر فعلي.

كيفية التعامل مع هذه الأحاسيس

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
  • الاعتراف بالحالة: فهم أن هذه الأحاسيس جزء من الوسواس القهري وليس علامة على مرض جسدي خطير.
  • العلاج النفسي: العلاج السلوكي المعرفي CBT فعال جدًا في تقليل الوساوس والتفسيرات المبالغ فيها للأحاسيس الجسدية.
  • تقنيات التعرض ومنع الاستجابة ERP تساعد الدماغ على التعود على تجاهل الأحاسيس غير الواقعية.
  • الأدوية: بعض مضادات الاكتئاب أو الأدوية الخاصة بالوسواس القهري تقلل من القلق والأحاسيس الغريبة.
  • التمارين والاسترخاء: التنفس العميق، التأمل، واليوغا يمكن أن تخفف من التوتر والحرش النفسي والجسدي.
  • تجنب العادات المؤذية: مثل خدش الجلد أو التحقق المستمر من الجسم، لأنها تزيد المشكلة سوءًا.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

  • إذا كانت الأحاسيس تسبب ألمًا شديدًا أو ظهور جروح ودم.
  • إذا كان الوسواس القهري يعيق الحياة اليومية.
  • إذا صاحب الأعراض قلق شديد أو اكتئاب أو أفكار إيذاء النفس.
  • الطبيب النفسي أو الأخصائي السلوكي يمكن أن يحدد العلاج الأنسب لكل حالة ويضع خطة لمواجهة الوسواس القهري والأحاسيس الجسدية الغريبة بشكل علمي وآمن.
الوسواس القهري اضطراب نفسي ما هو الوسواس القهري القهري والأحاسيس الجسدية الغريبة اكتئاب ظهور جروح ودم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

ترشيحاتنا

فيلم الست

ماتتهمش الناس بالباطل.. عمرو سمير يعلق على انتقادات فيلم «الست»

فعاليات نادي سينما المرأة

عرض فيلم «بُكرا» في نادي سينما المرأة… عندما يتقاطع الماضي مع الغد

فيلم الست

ايرادات السينما أمسl الست يواصل تفوقه وقصر الباشا في ذيل القائمة

بالصور

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد