ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة
الأهلي مركز ثاني .. أورلاندو يتفوق بقائمة الأكثر مشاركة بكأس أمم أفريقيا
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسبوع حافل على مسارح البيت الفني للمسرح

الملك لير
الملك لير
أحمد البهى

يشهد البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، أسبوعًا فنيًا حافلًا بأنشطة مسرحية مكثفة تعكس تنوع الحركة الفنية على خشباته، حيث تتوزع العروض بين الكلاسيكيات العالمية والنصوص المعاصرة وعروض الأطفال، بما يعكس حرص البيت الفني على تقديم عروض جادة ومتنوعة تخاطب جميع الفئات العمرية.

على خشبة المسرح القومي بالعتبة، يستمر عرض رائعة ويليام شكسبير «الملك لير» بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، ويشاركه البطولة كل من طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، ومحمد حسن. العرض من ترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وإخراج شادي سرور، ويُقدَّم أيام الخميس والجمعة في الساعة التاسعة مساءً، والسبت والأحد في الساعة الثامنة مساءً.

فرقة المسرح الحديث تقدم عرضين متنوعين

«سجن النسا» على خشبة المسرح الكبير أيام الخميس والجمعة في الساعة التاسعة مساءً، من تأليف الكاتبة فتحية العسال وإخراج يوسف مراد منير، وبطولة صفاء جلال، رباب طارق، شريهان الشاذلي، آية أبو زيد، عبير الطوخي، صافي فهمي، شريهان قطب، ليلى مراد، إيريني مجدي، ساندرا مُلقي، زينة قُطري، ولاء الجندي، وإكرامي وزيري، مع بطولة غنائية للفنانة هبة سليمان. فريق العمل: إضاءة محمود الحسيني، ديكور محمود صلاح، أزياء سارة شكري، أشعار أحمد الشريف، موسيقى وألحان محمد عزت (لايف)، استعراضات محمد بيلا، ماكياج أدهم عفيفي، وتصميم الدعاية جون رؤوف.

«يمين في أول شمال» على قاعة يوسف إدريس أيام الخميس والجمعة في الساعة الثامنة مساءً، تأليف محمود جمال حديني وإخراج عبد الله صابر، بطولة إيهاب محفوظ، أمنية حسن، عبد الله صابر، وطارق راغب. فريق العمل: ديكور باسم وديع، موسيقى مروان خاطر، استعراضات علي جيمي، أزياء أميرة صابر، إضاءة أحمد طارق، تصميم الدعاية أحمد مجدي، ومخرج منفذ بسنت علي.

مسرح الطليعة يعرض مسرحية «كارمن» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، مأخوذة عن رواية بروسبير ميريميه، دراماتورج محمد علي إبراهيم، وتتناول حياة كارمن، الفتاة الغجرية المتمردة، وصراعها مع ثقافة المجتمع الإسباني القائمة على النظام والقانون. يُقدَّم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في الساعة التاسعة مساءً، بطولة ريم أحمد، ميدو عبد القادر، محمد حسيب، عبد الرحمن جميل، ميار يحيى، لمياء الخولي، أحمد علاء، عصام شرف الدين، وأحمد بدالي. إعداد موسيقي: حازم الكفراوي، استعراضات: سالي أحمد، ديكور وملابس: أحمد شربي، إضاءة: أبو بكر الشريف، وإخراج: ناصر عبد المنعم.

مسرح الغد بالعجوزة يعرض العمل المسرحي «حفلة الكاتشب» من إنتاج فرقة الغد، ضمن مشروع مدرسة العصفوري تحت إشراف المخرج الكبير سمير العصفوري، وإخراج أحمد صبري. يُقدَّم العرض يوميًا في الساعة السابعة مساءً، عدا يومي الاثنين والثلاثاء، تأليف وأشعار محمد زناتي، بطولة بسمة شوقي، فكري سليم، ضياء الدين زكريا، وليد فوزي، محمد عشماوي، ياسمين أسامة، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة. فريق العمل: ديكور محمود حنفي، ملابس خلود أبو العينين، إضاءة عز حلمي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، وفيديو مابينج مصطفى فجل.

لعروض الأطفال والعائلة:

فرقة القاهرة للعرائس تقدّم «ذات والرداء الأحمر» على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع في الساعة السادسة والنصف مساءً، الأداء الصوتي: إسعاد يونس وهالة فاخر، البطولة على خشبة المسرح: الفنانة ريم طارق، تأليف وأشعار وليد كمال، إخراج نادية الشويخ.

فرقة المسرح القومي للأطفال تختتم آخر ليالي هذا الأسبوع عرض «عبور وانتصار» على خشبة مسرح متروبول بوسط القاهرة أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، والسبت في الساعة الثامنة مساءً، تأليف وإخراج محمد الخولي. أبطال العرض من فرقة المسرح القومي للأطفال، ويقدّم العرض رؤية وطنية للأطفال في إطار فني استعراضي.
 

