القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بعد حريق شقتها بالإسكندرية
الوزراء يستعرض أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد" لتمكين 13 مليون شخص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بياناتك هتتسرق بكل سهولة.. «تنظيم الاتصالات» يحذر من هذه الرسائل والروابط

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل التحول الرقمي المتسارع وزيادة الاعتماد على الهواتف الذكية في إنجاز المعاملات اليومية، حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من تصاعد محاولات اختراق الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن الإهمال في التعامل مع الرسائل والروابط مجهولة المصدر قد يعرّض بيانات المواطنين لمخاطر جسيمة، خاصة مع الانتشار الواسع للإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول.

«تنظيم الاتصالات» ودوره في حماية المستخدمين

قال المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يُعد الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات في مصر منذ إنشائه عام 1998، حيث يتولى تنظيم السوق، ومراقبة شركات الاتصالات، ووضع المعايير الفنية، واعتماد أجهزة الاتصالات، بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة وحماية مصالح المواطنين.

وأوضح، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية Ten، أن قطاع الاتصالات شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء في مستوى الخدمات أو سرعات الإنترنت، وأصبح عنصرًا أساسيًا في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مع الزيادة الملحوظة في استخدام البيانات.

تحذير من هجمات اختراق الهواتف

وحذر المهندس محمد إبراهيم من تزايد هجمات اختراق الهواتف الحديثة، موضحًا أن التحذير موجّه لمستخدمي الهواتف من الجيل الثالث وحتى الجيل الخامس، في ظل اتصال أغلب الهواتف في مصر بالإنترنت.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» عبر قناة «هي»، إن اتصال الهواتف المستمر بالشبكة يجعل العالم قرية صغيرة، وهو ما يسهل على بعض الجهات أو الأفراد تنفيذ محاولات الاختراق وسرقة البيانات.

الروابط المجهولة أخطر وسائل الاختراق

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن بيان الجهاز يهدف إلى التوعية بالمخاطر الرقمية التي يتعرض لها المستخدمون يوميًا، وعلى رأسها:

الروابط مجهولة المصدر

البرامج والتطبيقات غير الموثوقة

الرسائل النصية التي تحمل روابط خبيثة

وأكد أن بعض هذه الروابط تحتوي على فيروسات أو برمجيات قادرة على اختراق الهاتف أو سرقة البيانات الشخصية، مشددًا:
«لا تفتح أي رسالة أو رابط مجهول الهوية».

نصائح مهمة لتأمين الهاتف المحمول

وطالب إبراهيم المواطنين باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

إنشاء رقم سري مستقل لكل تطبيق على الهاتف.

ربط فتح التطبيقات برقم الهاتف عبر رسالة نصية للتأكيد.

تحديث التطبيقات والبرامج بشكل دوري لسد الثغرات الأمنية.

وأوضح أن هذه الخطوات تجعل عمليات الاختراق أكثر صعوبة، وتحد من سرقة البيانات.

تحذير من المكالمات الدولية المجهولة

 وحذر المتحدث الرسمي من بعض محاولات الاختراق التي  تبدأ من خلال مكالمات هاتفية واردة من أرقام دولية غير معروفة، مؤكدًا ضرورة عدم الرد على أي اتصال من رقم مجهول خارج البلاد، تجنبًا للتعرض لعمليات احتيال أو اختراق.

تنظيم الاتصالات حماية المستخدمين هجمات اختراق الهواتف الحديثة

