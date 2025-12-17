استخراج "زلطة" من مريء طفل عمره 10 شهور بمستشفى بني سويف الجامعي

نجح فريق وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال بمستشفى بني سويف الجامعي في استخراج جسم غريب "زلطة" من مريء طفل يبلغ من العمر 10 شهور، بعد اكتشافه بالصدفة أثناء إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان الطفل دخل قسم الأطفال وهو يعاني من التهاب حاد بالشُعب الهوائية وصعوبة في التنفس، وبعد عدم استجابته للعلاج المنزلي، تم حجزه بالمستشفى وخلال الفحوصات، تم طلب أشعة عادية على الصدر، والتي كشفت عن وجود جسم غريب في الجزء العلوي من المريء، تسبب في انسداد مجرى الطعام.

وعلى الفور، جرى تجهيز الطفل طبيًا، وخضع لمنظار معدة عاجل، أسفر عن استخراج "زلطة" كانت مستقرة بالمريء منذ فترة، ومتغلغلة في الأغشية، دون علم أسرته.

وأكد الفريق الطبي أن حالة الطفل استقرت عقب التدخل، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لضمان سلامته.

يأتي هذا النجاح يأتي ضمن الدور الذي تقوم به وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال بمستشفى بني سويف الجامعي، بدعم من مدير المستشفى الدكتور عماد البنا، لتقديم خدمة طبية متخصصة لأطفال المحافظة والمحافظات المجاورة.