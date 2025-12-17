المكسيك تحث الأمم المتحدة على التحرك لاحتواء الأزمة في فنزويلا

دعت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، الأربعاء، الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية لاحتواء التوترات المتصاعدة في فنزويلا ومنع إراقة الدماء، في ظل تفاقم الخلاف بين كراكاس وواشنطن.

وخلال مؤتمرها الصحفي الصباحي، شددت شينباوم على رفض المكسيك لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الفنزويلية، مؤكدة أن الحلول يجب أن تكون سلمية وتحترم سيادة الدول.

وقالت: أدعو الأمم المتحدة إلى القيام بدورها، فقد كانت غائبة، وعليها أن تتحرك لمنع إراقة الدماء".

وتأتي تصريحات الرئيسة المكسيكية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ما وصفه بـ"حصار" على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتغادر فنزويلا، وهو إجراء اعتبرته حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "تهديدًا بشعًا".

ومن المقرر أن يلقي ترامب خطابًا في وقت لاحق من مساء الأربعاء من البيت الأبيض، بعد أن وصف ما سماه "النظام الفنزويلي" بأنه منظمة إرهابية أجنبية.

وقد شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا، تمثل في نقل الولايات المتحدة آلاف الجنود وعدد من السفن الحربية، بينها حاملة طائرات، إلى المنطقة.

في المقابل، أكدت حكومة فنزويلا في بيان رسمي رفضها القاطع لما وصفته بـ"التهديد الشنيع"، محذرة من تداعيات أي تصعيد عسكري على استقرار المنطقة بأكملها.