وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالخلية الإعلامية لجلسة 7 فبراير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المكسيك تحث الأمم المتحدة على التحرك لاحتواء الأزمة في فنزويلا

رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم
رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم

دعت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، الأربعاء، الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية لاحتواء التوترات المتصاعدة في فنزويلا ومنع إراقة الدماء، في ظل تفاقم الخلاف بين كراكاس وواشنطن.

وخلال مؤتمرها الصحفي الصباحي، شددت شينباوم على رفض المكسيك لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الفنزويلية، مؤكدة أن الحلول يجب أن تكون سلمية وتحترم سيادة الدول. 

وقالت: أدعو الأمم المتحدة إلى القيام بدورها، فقد كانت غائبة، وعليها أن تتحرك لمنع إراقة الدماء".

وتأتي تصريحات الرئيسة المكسيكية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ما وصفه بـ"حصار" على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتغادر فنزويلا، وهو إجراء اعتبرته حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "تهديدًا بشعًا".

ومن المقرر أن يلقي ترامب خطابًا في وقت لاحق من مساء الأربعاء من البيت الأبيض، بعد أن وصف ما سماه "النظام الفنزويلي" بأنه منظمة إرهابية أجنبية.

 وقد شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا، تمثل في نقل الولايات المتحدة آلاف الجنود وعدد من السفن الحربية، بينها حاملة طائرات، إلى المنطقة.

في المقابل، أكدت حكومة فنزويلا في بيان رسمي رفضها القاطع لما وصفته بـ"التهديد الشنيع"، محذرة من تداعيات أي تصعيد عسكري على استقرار المنطقة بأكملها.

