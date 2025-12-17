قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باقي 13 يومًا .. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
دعاء مُجرّب لجلب الرزق بسرعة البرق مكرّر 100 مرة .. اغتنمه بـ 5 كلمات
المتعة الحرام.. تفاصيل حبس سيدة تدير ناديًا صحيًا لممارسة الرذيلة بالتجمع
انتقادات وتحذيرات.. حسن مصطفى: غياب صلاح ومرموش كشف حلولًا جديدة قبل أمم أفريقيا
أقل سعر صرف لـ الدولار الآن في البنوك
بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته
هل صلاة الفجر قبل الشروق تعتبر في وقتها الصحيح وتحسب فجرًا أم صبحًا؟.. أمين الفتوى يُجيب
حمادة صدقي: أداء منتخب مصر أمام نيجيريا مُطمئن.. وإمام عاشور يصنع الفارق
فنزويلا: الحصار الأمريكي لسفن النفط «غير عقلاني» و«تهديد بشع»
شادي محمد: حسام حسن قدّم مباراة فنية كبيرة أمام نيجيريا.. وكلنا في ضهر منتخب مصر
حالة من الترقب.. أسعار الذهب الآن في مصر
كيف نصلي سنة صلاة الظهر القبلية وكم ركعة؟.. الإفتاء توضح
أخبار العالم

فنزويلا: الحصار الأمريكي لسفن النفط «غير عقلاني» و«تهديد بشع»

ترامب ومادورو
ترامب ومادورو
قسم الخارجي

أعربت كاراكاس، الثلاثاء، عن غضبها إزاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، والتي تدخل فنزويلا أو تغادرها، وهي خطوة تهدد بشلّ اقتصاد البلاد.

وقالت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في بيان: "يعتزم رئيس الولايات المتحدة فرض حصار بحري مزعوم على فنزويلا، بطريقة غير عقلانية على الإطلاق، بهدف نهب ثروات وطننا"، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار شامل وكامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل وتخرج من فنزويلا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد ترامب، أنّ الأسطول البحري المحيط بفنزويلا سيزداد حجمًا، مواصلا: " نظام مادورو "غير شرعي" ويستخدم نفطًا "مسروقًا" لتمويل نفسه".

فنزويلا الحصار الأمريكي لسفن النفط سفن النفط الرئيس الأمريكي مادورو

