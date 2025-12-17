فنزويلا: الحصار الأمريكي لسفن النفط «غير عقلاني» و«تهديد بشع»

أعربت كاراكاس، الثلاثاء، عن غضبها إزاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، والتي تدخل فنزويلا أو تغادرها، وهي خطوة تهدد بشلّ اقتصاد البلاد.

وقالت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في بيان: "يعتزم رئيس الولايات المتحدة فرض حصار بحري مزعوم على فنزويلا، بطريقة غير عقلانية على الإطلاق، بهدف نهب ثروات وطننا"، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار شامل وكامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل وتخرج من فنزويلا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد ترامب، أنّ الأسطول البحري المحيط بفنزويلا سيزداد حجمًا، مواصلا: " نظام مادورو "غير شرعي" ويستخدم نفطًا "مسروقًا" لتمويل نفسه".