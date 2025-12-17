ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط بتوقيع 59 دولة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء أن هناك سلامًا حقيقيًا في الشرق الأوسط وقد تحدث بعض الأحداث بين الحين والآخر.

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمة له أن 59 دولة في الشرق الأوسط، وقعت على اتفاق السلام.

وتطرّق “ترامب” إلى إطلاق النار في عيد الحانوكا في مدينة بوندي، حيث أوضح أنه يبعث برسائل محبة وصلوات للأستراليين لا سيما المتضررين من هجوم سيدني الإرهابي المروع والمعادي للسامية.

وقال “ترامب”، متحدثًا من القاعة الشرقية للبيت الأبيض: "أود أن أغتنم هذه اللحظة لأعرب عن محبتي ودعائي لأمتنا بأكملها، وللشعب الأسترالي، وخاصةً لجميع المتضررين من هذا الهجوم الإرهابي المروع والمعادي للسامية".

ووقع حادث أستراليا الأحد، وقتل فيه 15 شخصًا وأصيب 25 آخرين.