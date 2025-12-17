قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال يواصل تدمير قدرات ومقدرات الشعب في غزة
اتحاد منتجي الدواجن: القطاع يشهد فائض إنتاج وتراجع ملحوظ في الأسعار بأكثر من 35%|فيديو
كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية
توتر مُتصاعد.. وزارة الدفاع التايوانية ترصد طلعات جوية وسفنًا صينية حول الجزيرة
دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ابدأ به يومك
متحف الحضارة.. بوابة مصر لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات مع أوزبكستان واليونسكو
ترامب يرشّح جوشوا رود ليكون رئيس وكالة الأمن القومي الأمريكي
معاناة مزدوجة .. نازحو غزة يُواجهون أمطارًا غزيرة وطقسًا باردًا في خيام هشة |فيديو
ضياء رشوان: بنود خطة ترامب للسلام في غزة تجاوزت كل الخطوط الحمراء لدى إسرائيل
حكم المسح على الخف خشية البرد في الشتاء .. دار الإفتاء توضح
ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو لخرقه اتفاق غزة باغتيــال القيادي في حماس رائد سعد|فيديو
5 أيام بين الجوع والبرد| خداع المُهربين والموت في عرض البحر.. شهادة صادمة تكشف كواليس غرق مركب المهاجرين
أخبار العالم

توتر مُتصاعد.. وزارة الدفاع التايوانية ترصد طلعات جوية وسفنًا صينية حول الجزيرة

حاملة طائرات صينية
حاملة طائرات صينية
قسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن حاملة الطائرات فوجيان (CV-18) التابعة للبحرية الصينية عبرت مضيق تايوان أمس.

حصار صيني لتايوان

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم رصد 9 طلعات جوية لطائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و7 سفن تابعة للبحرية الصينية تعمل حول تايوان اليوم.

وأشارت إلى أن 5 طلعات جوية من أصل 9 عبرت الخط الفاصل ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية لتايوان.

يُذكر أن وزارة الدفاع التايوانية أعلنت الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري رصد 13 طلعة جوية لطائرات صينية و7 سفن بحرية تعمل حول تايوان.

قبة تايوان

وأعلن رئيس تايوان، لاي تشينغ تي، في نوفمبر الماضي عن ميزانية خاصة بقيمة 40 مليار دولار لشراء أسلحة وبناء نظام دفاع جوي متطور يُعرف بـ«قبة تايوان»، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الجزيرة الدفاعية في مواجهة التهديدات الصينية المحتملة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل ضغوط أمريكية على تايوان لرفع الإنفاق الدفاعي، وأمام تحركات عسكرية صينية متصاعدة في المنطقة. وستُخصص الميزانية على مدى ثماني سنوات، من 2026 إلى 2033، ضمن خطة لرفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزارة الدفاع التايوانية حاملة طائرات صينية مضيق تايوان حصار صيني لتايوان الدفاع التايوانية

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

أرشيفية

الصحة العالمية: سلالة جديدة من فيروس الإنفلونزا A(H3N2) تنتشر في أكثر من 30 دولة

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى

المستشار وجدي عبدالمنعم

نظر جلسة محاكمة 73 متهمًا بخلية التجمع الإرهابية .. اليوم

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

أرشيفية

بسبب خلافات مالية.. إحالة المُتهمين بقتـ.ـل شاب في العباسية للجنايات

بالصور

ارتفاع حرارة الجسم وتأثيرها على وظائف الجسد.. مخاطر غير متوقعة لـ«السخونية»

تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم
تأثير ارتفاع حرارة الجسم على أجهزة الجسم

فوائد صحية مذهلة للجسم عند تناول السردين.. هل يُسبّب أضرار عند الإفراط فيه؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين ؟

لن ترميها بعد اليوم .. فوائد صحية وتجميلية مُذهلة من نوى البلح | تعرّف عليها

طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر
طرق صحية للاستفادة من نوى التمر

لماذا يُشفى البعض أسرع من الزكام؟.. أسباب غير مُتوقعة وراء مدة التعافي

أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام
أسباب اختلاف سرعة الشفاء من الزكام

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

