ماهر همام: ما حدث مع منتخب مصر الثاني في كأس العرب درس قاسٍ وصعب

اعتبر ماهر همام، لاعب الأهلي السابق، أن ما حدث مع منتخب مصر الثاني في كأس العرب كان درسًا قاسيًا وصعبًا بعد توديع البطولة مبكرًا من دور المجموعات.

وقال ماهر همام، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «ما حدث في كأس العرب كان درسًا قاسيًا وصعبًا».

وتساءل همام قائلًا: «هل يصح أن يذهب منتخب مصر إلى كأس العرب بدون محلل أداء؟».

كان يجب أن يخرج المسؤولون ليخبرونا ما هدفنا من الذهاب إلى كأس العرب.. إحنا كنا رايحين البطولة ليه

وأوضح قائلًا: «هناك بعض الأمور الدفاعية والأخطاء الدفاعية كان يجب لمحلل الأداء أن يوضحها وليس حلمي طولان، الذي كان بحاجة لمحلل أداء».

ومع ذلك، اعتبر ماهر همام أن حلمي طولان تولى المهمة بشضجاعة وفي فترة غير كافية لتولي المهمة في خلال ثلاثة أشهر فقط.