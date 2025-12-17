المتعة الحرام.. تفاصيل حبس سيدة تدير ناديًا صحيًا لممارسة الرذيلة بالتجمع

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس سيدة لإدارتها ناد صحس "بدون ترخيص" واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية و3 سيدات "لإحداهن معلومات جنائية" بالقاهرة وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل القضية



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية) بإدارة نادٍ صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادى وأمكن ضبطها وبصحبتها (3 سيدات "لإحداهن معلومات حنائية" ، شخصين) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.