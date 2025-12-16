قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد
حوادث

إحالة دعوي الدستورية للنظر في بطلان الانتخابات

كتب محمد عبدالله :

أحالت محكمة النقض دعوى تطالب ببطلان انتخابات مجلس النواب على القوائم 2025 للمحكمة الدستورية العليا.

تفاصيل الدعوى رقم 7805 لسنة 72 المحالة من محكمة النقض للدستورية العليا، جاءت لحل إشكالية التناقض وحل القائمة واعتبار نتائج الانتخابات.

أكد المستشار أحمد بنداري مدير جهاز الهيئة الوطنية للانتخابات أن آخر بعثة انتخابية بدأت التصويت هي بعثة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المدينة، على أن تُغلق لجانها في السابعة صباحًا يوم 17 ديسمبر 2025، لتكون آخر مقر انتخابي ينهي التصويت ويبدأ إجراءات الفرز. 

وأضاف أنه تم بالفعل غلق باب التصويت وبدء أعمال الفرز والحصر العددي في 31 مقرًا انتخابيًا تابعًا للسفارات المصرية، مع استمرار المتابعة لغلق باقي المقار وعددها 108 مقار انتخابية حول العالم، تبعًا لفروق التوقيت، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة.

انتخابات النقض الدستورية

بالصور

صينية سردين

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق

فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

