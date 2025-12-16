إحالة دعوي الدستورية للنظر في بطلان الانتخابات

أحالت محكمة النقض دعوى تطالب ببطلان انتخابات مجلس النواب على القوائم 2025 للمحكمة الدستورية العليا.

تفاصيل الدعوى رقم 7805 لسنة 72 المحالة من محكمة النقض للدستورية العليا، جاءت لحل إشكالية التناقض وحل القائمة واعتبار نتائج الانتخابات.

أكد المستشار أحمد بنداري مدير جهاز الهيئة الوطنية للانتخابات أن آخر بعثة انتخابية بدأت التصويت هي بعثة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المدينة، على أن تُغلق لجانها في السابعة صباحًا يوم 17 ديسمبر 2025، لتكون آخر مقر انتخابي ينهي التصويت ويبدأ إجراءات الفرز.

وأضاف أنه تم بالفعل غلق باب التصويت وبدء أعمال الفرز والحصر العددي في 31 مقرًا انتخابيًا تابعًا للسفارات المصرية، مع استمرار المتابعة لغلق باقي المقار وعددها 108 مقار انتخابية حول العالم، تبعًا لفروق التوقيت، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة.