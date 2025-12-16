قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
أخويا جهزني وبعد سنوات عاوز فلوسه؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
قبل أقل من 24 ساعة على انطلاق الاقتراع.. محافظ الغربية يتفقد لجان الإعادة بكفر الزيات ويعلن الجاهزية الكاملة لـ642 لجنة انتخابية

الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة ميدانية داخل عدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم، إلى جانب عدد من المعاهد الأزهرية بمدينة كفر الزيات، قبل أقل من أربعٍ وعشرين ساعة من انطلاق الاقتراع في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر بدءه غدًا الاربعاء الموافق 17 ديسمبر ويستمر على مدار يومين،وذلك لمتابعة جاهزية لجان الإعادة والتأكد من اكتمال التجهيزات النهائية داخل المقار الانتخابية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مشددًا على أن الغربية أنهت كافة الاستعدادات لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية داخل 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا، بما يضمن انتظام التصويت وخروجه بصورة حضارية وآمنة ومنظمة.

وخلال الجولة، اطمأن اللواء أشرف الجندي على مستوى الجاهزية والانضباط داخل لجان الإعادة، مؤكدًا أن اختيار المدارس كمقار انتخابية يسهم في سهولة حركة الناخبين وتحقيق الانسيابية المطلوبة، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

ووجّه محافظ الغربية بمراجعة جميع التفاصيل المرتبطة بسير العملية الانتخابية، وعلى رأسها تأمين محيط اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، والتأكد من جاهزية الفصول من حيث الإضاءة والتهوية وتوافر مصادر بديلة للطاقة وصلاحية المرافق.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما شدد على تجهيز الأثاث المستخدم داخل اللجان، وتوفير المناضد والكراسي المتحركة، وإنشاء مناطق انتظار مناسبة، ورفع مستوى النظافة العامة داخل المدارس ومحيطها، وإزالة أي إشغالات بالطرق المؤدية إلى اللجان، مع متابعة كفاءة الإنارة العامة وتمهيد الطرق.

انتخابات مجلس النواب

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية، وأن المحافظة تعمل على خروج جولة الإعادة بأعلى درجات الانضباط، بما يضمن مشاركة آمنة ومنظمة للمواطنين في الاستحقاق الدستوري.

اخبار محافظة الغربية محافظ الغربية انتخابات مجلس النواب لجان التصويت الناخبين

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

هنا شيحة

هنا شيحة تحتفل بأجواء الكريسماس عبر إنستجرام

كوثر بن هنية

طرح فيلم صوت هند رجب في دور العرض المصرية غدا

أروى جودة

أروى جودة أول الحضور بافتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين

5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني بسرعة وفعالية

مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني

بطاطس بيوريه كريمي زي المطاعم.. بخطوات سهلة في البيت

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

