مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة

أصدر الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، قرارًا بعدم تجديد التراخيص لمكامير الفحم المطورة ، ونقل نشاطهم إلى الموقع المخصص لهم بمجمع تدوير المخلفات الصلبة بأبو جريدة بفارسكور، معلناً إعطاء مهلة محددة لنقل النشاط بالموقع الجديد مع الالتزام التام بالاشتراطات والمعايير البيئية والصحية ، وذلك للحفاظ على البيئة وجودة الهواء وصحة المواطنين، وعدم الاضرار بالمزروعات ، وأكد على أنه سيتم وضع منظومة متابعة رقابية صارمة للوقوف على تطبيق هذه الاشتراطات، واتخاذ الإجراءات الرادعة للمخالفين.

و تضمن القرار أيضًا، بتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مكامير الفحم البلدية ، وتحرير محاضر تبوير أراضى زراعية واستكمال اتخاذ كافة الإجراءات، وذلك لما تمثله من ضرر على البيئة وصحة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حزمة من الإجراءات والخطوات التى تتخذها محافظة دمياط، بملف المنظومة البيئية والاصحاح البيئى و التصدى لأى مخالفات مسببة لتلوث الهواء والبيئة ، وذلك لتوفير بيئة صحية للمواطنين.