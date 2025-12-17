‏ترامب: تصنيف النظام الفنزويلي كمنظمة إرهابية أجنبية .. لهذا السبب

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، قرارًا بفرض حصار "كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

النظام الفنزويلي منظمة إرهابية

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "بسبب سرقة أصولنا، ولأسباب أخرى كثيرة، من بينها الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، تم تصنيف النظام الفنزويلي منظمة إرهابية أجنبية"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

أكبر عصابة تهريب مخدرات في كولومبيا

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، تصنيف "كلان ديل غولفو"، أكبر عصابة مسلحة لتهريب المخدرات في كولومبيا، منظمة إرهابية.

منذ توليه منصبه، صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من العصابات المتمركزة في أمريكا اللاتينية كمنظمات إرهابية، في إطار سعي إدارته لتوسيع نطاق الوسائل القانونية المتاحة لملاحقة هذه الجماعات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية: "كلان ديل غولفو منظمة إجرامية عنيفة وقوية تضم آلاف الأعضاء".

تهريب الكوكايين في كولومبيا

وأضاف البيان: "يُعدّ تهريب الكوكايين المصدر الرئيسي لدخل هذه الجماعة، حيث تستخدمه لتمويل أنشطتها العنيفة. وتتحمل كلان ديل غولفو مسؤولية الهجمات الإرهابية التي استهدفت مسؤولين حكوميين، وقوات إنفاذ القانون، وأفرادًا عسكريين، ومدنيين في كولومبيا".

ويعني تصنيف جماعة "كلان ديل غولفو" كـ"منظمة إرهابية أجنبية" و"منظمة إرهابية عالمية مصنفة تصنيفًا خاصًا" أن أي مستوى من الدعم المقدم للجماعة من الولايات المتحدة يُعد جريمة فيدرالية تستند إلى تهم الإرهاب. ويتعين على أي مؤسسة مالية أمريكية تجميد الأموال المرتبطة بالجماعة.

ويُعد هذا التصنيف بمثابة تحذير للحكومات والمؤسسات المالية الأجنبية أو الإقليمية التي تختار الاستمرار في دعم الجماعة أو التعامل معها.