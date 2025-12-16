الاحتلال يمنع وفد برلماني كندي من دخول الضفة الغربية وتحذيرات أممية من تصاعد التهجير القسري

قالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منعت اليوم وفدا كنديا يضم عددا من أعضاء البرلمان من دخول الضفة الغربية عبر أحد المعابر الحدودية الإسرائيلية، دون تقديم مبررات واضحة للقرار.

وفي سياق متصل، حذر مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية، مشيرًا إلى أن الوكالة أبلغت قبل يومين بقرار هدم 25 منزلًا في مخيم نور شمس، واصفًا ذلك بأنه تطور “مقلق للغاية”.

وأوضح المسؤول الأممي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياق أوسع من تهجير الفلسطينيين في مخيمات شمال الضفة الغربية، لافتًا إلى أن المنطقة تشهد تصعيدًا غير مسبوق في عنف المستوطنين.

وأكد مدير شؤون الأونروا أن الوضع العام في الضفة الغربية يشهد تدهورًا متسارعًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد وعاجل لمنع التهجير القسري، خصوصًا في مناطق شمال الضفة الغربية، وحماية السكان المدنيين وفقًا للقانون الدولي.