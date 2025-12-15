إعلام فلسطيني: مستوطن يدهس شابا على مفترق طرق قرب طوباس بالضفة الغربية

أفادت شبكة القدس، بأن مستوطنا إسرائيليا دهس شابا على مفترق قرية عين البيضا قرب طوباس بالضفة الغربية ويجري نقله لأحد المستشفيات.

وفي وقت سابق، اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وفي سلسلة مستمرة من هجمات المستوطنين التي تستهدف ممتلكات المواطنين، أفادت "وفا"، بأن مستوطنين تسللوا إلى منطقة المصايات شمال البلدة، وأحرقوا "كرفانا"، وجرافة، وخطوا شعارات عنصرية.

وفي القدس، أقدم مستوطنون على قطع نحو 40 شجرة زيتون، في منطقة الحي ببلدة مخماس شمالي القدس المحتلة، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين وأراضيهم.

وفي نابلس، أقدم مستوطنون على سرقة مركبة في بلدة عوريف جنوب نابلس.