نتنياهو يجتمع بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا بالقدس المحتلة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية /اليوم الاثنين/أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك.

ونقلت صحيفة /يديعوت أحرنوت/ الإسرائيلية عن بيان لمكتب رئيس الوزراء أن الاجتماع غُقد في مكتب نتنياهو بالقدس المحتلة وشارك في المحادثات كلًا من وزير الخارجية جدعون ساعر و مستشار الأمن القومي الإسرائيلي جيل رايخ والسفير الأمريكي مايك هاكابي والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل مايكل ليتر.

