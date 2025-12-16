دون خسائر بشرية.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع بالقليوبية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في تمام الساعة 11:10 مساء أمس الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، وأثناء مسير قطار بضائع محمّل بحاويات فارغة بين محطتي طوخ وسندنهور بمحافظة القليوبية، سقطت «السبنسة» وبعض من المشمول وعدد من الحاويات من أعلى عربات القطار على جانبي السكة.



وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار فنية بعربات القطار، كما لم يؤدِ إلى خروج القطار عن القضبان.



وأضافت الهيئة أنه جرى على الفور الدفع بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية التابعة لها إلى موقع الحادث، حيث يجري العمل حاليًا على رفع الحاويات واستعادة حركة التشغيل على الخط.



وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنها تتابع الموقف بشكل مستمر، وتراجع إجراءات السلامة والتشغيل بمنطقة الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام حركة القطارات، لافتةً إلى تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي ختام البيان، تقدمت الهيئة بالاعتذار لجمهور الركاب عن أي تأخيرات قد تطرأ على حركة القطارات نتيجة الحادث، مؤكدة حرصها الدائم على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة التشغيل وأمن وسلامة المواطنين.