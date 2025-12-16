بدء رفع الحاويات من موقع حادث قطار بضائع بمنطقة السفاينة بطوخ.. صور

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة القليوبية جهودها في التعامل مع حادث سقوط عدد من الكونتيرات من أعلى قطار بضائع بمحطة طوخ، حيث تم رفع 3 كونتيرات من شريط السكة الحديد لإعادة تسيير الحركة وتأمين الموقع.

وتعمل الجهات المعنية حاليًا على استكمال رفع باقي آثار الحادث وباقي الكونتيرات من أمام المنازل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء الكامل من الأعمال، ودون تسجيل أي إصابات بشرية جراء الواقعة.

وتابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء مدير أمن القليوبية، حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة المحمّلة على أحد القطارات بمدينة طوخ، وذلك بجوار الطريق الزراعي داخل سور السكك الحديدية دون حدوث أي سقوط أو تأثير على الطريق الزراعي .

وانتقل المحافظ ومدير الأمن إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث جرى التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتأمين الموقع.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة تأمين موقع الحادث، ومتابعة أعمال رفع الحاويات والدفع بلجنة فنية للتاكد من السلامة الإنشائيةللعقارات بموقع الحادث ، مع التأكيد على عدم وجود خسائر في الأرواح، واستمرار المتابعة حتى الانتهاء من كافة الإجراءات.