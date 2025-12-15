قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يعرف الميت أخبار الأحياء؟.. متابعة لحظية لحياتك و11 حقيقة مفزعة
أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"
الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا
العلاقة الزوجية وضوابطها في الإسلام.. آيتان وحديث تضمن قوتها
دور الثوم المعتق في الوقاية من ألزهايمر.. دراسة علمية تكشف
حسبي الله ونعم الوكيل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه لها كلمات مؤثرة
بعد 21 سنة زواج.. طلاق المخرج حسام الحسيني ابن نهال عنبر
تحذير هام: طقس بارد وشبورة مائية كثيفة تُهدد الطرق غدا
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة
وفاة طبيب شاب داخل مستشفى بكفر الشيخ تشعل الغضب.. اتهامات بالإهمال الطبي وتأخر إسعاف الحالة
إخلاء سبيل سائق أتوبيس تسبب في تهشيم منزل بمدينة بدر
جولة الإعادة.. مشاركة واسعة وانتظامًا لافتًا في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قريبًا في معرض الكتاب.. صدور كتاب «سيكولوجية التغيير: اقتصاد الإغواء»

أحمد سالم
أحمد سالم

صدر حديثًا عن دار الأحمد للنشر كتاب «سيكولوجية التغيير: اقتصاد الإغواء» للمهندس أحمد حسام، الذي يناقش تأثير أنماط الاستهلاك المفرط وتطبيقات الشراء بالتقسيط على الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويتناول الكتاب التحولات السلوكية التي يشهدها المجتمع نتيجة انتشار تطبيقات الاستهلاك والشراء بالدين، محذرًا من دورها في زيادة الاعتماد على السلع المستوردة، وما يترتب على ذلك من استنزاف العملة الصعبة وارتفاع معدلات الديون الفردية، خاصة بين فئة الشباب.

ويطرح المؤلف رؤية تحليلية تجمع بين الاقتصاد السلوكي والمنطق الهندسي، موضحًا كيف يسهم السلوك الاستهلاكي غير الرشيد في الضغط على الميزان التجاري وإعاقة جهود توطين الصناعة المحلية. 

كما يدعو إلى إعادة توجيه وعي المستهلك نحو دعم المنتج المحلي، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويتضمن الكتاب ما يصفه المؤلف بـ«خارطة طريق» لتحويل المجتمع من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية لا يقتصر على القرارات الحكومية، بل يبدأ بتغيير السلوك الفردي وقرارات الشراء اليومية.

كما يكشف الكتاب آليات ما يسميه «هندسة الرغبة»، مستعرضًا أساليب تسويق تعتمد على التأثير النفسي لخلق احتياجات وهمية تدفع المستهلك إلى الشراء المستمر، مع تقديم أمثلة واقعية وتاريخية على هذه الممارسات.

أحمد سالم سيكولوجية التغيرات كتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

ترشيحاتنا

الصين

الصين تدعو إلى ضبط النفس وتسعى لتهدئة النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند

زيلينسكي

زيلينسكي: تقدم دبلوماسي في مفاوضات السلام مع واشنطن رغم القضايا الشائكة

اغتصاب الفتيات في اسبانيا

وزارة الداخلية الإسبانية: ست فتيات يوميًا دون سن 13 ضحايا اعتداءات جنـ سية يومية

بالصور

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد