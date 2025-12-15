تحذير هام: طقس بارد وشبورة مائية كثيفة تُهدد الطرق غدا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة فى الصباح الباكر غدا الثلاثاء، ومعتدلة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء. مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس .

وتوقعت الأرصاد أن تكون الحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى 21 درجة.

تحذير من شبورة مائية كثيفة

كما توقعت الأرصاد أن تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا (اعتبارا ً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.إضافة إلى فرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء وقد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ودعت الهيئة المواطنين وقائدي المركبات إلى توخي الحذر الشديد على الطرق أثناء ساعات الصباح الباكر بسبب كثافة الشبورة.