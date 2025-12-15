تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أفادت هيئة الأرصاد باستمرار الأجواء الباردة وسقوط الأمطار على مناطق واسعة من شمال البلاد، مع تحذيرات خاصة من شدة الأمطار.

وذكرت التوقعات الجوية أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تواصل تدفقها على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد)، حيث من المتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة.

الأمطار إلى درجة السيول

وتزداد حدة التحذيرات في منطقة شمال ووسط سيناء (العريش ورفح)، حيث يُتوقع أن تصل الأمطار إلى درجة السيول، مما يستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

كما تشهد مناطق من الوجه البحري حتى شمال الصعيد وجود سحب قد يصاحبها سقوط أمطار، لكنها ستكون أقل حدة مقارنةً بالمناطق الساحلية وشبه جزيرة سيناء. وتظل الأجواء العامة باردة على شمال الجمهورية.

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 19 12

وادي النطرون 20 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 10

نخل 16 05

كاترين 11 01

الطور 22 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 18

الإسكندرية 20 13

العلمين 20 12

مطروح 19 12

السلوم 19 11

سيوة 21 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 10

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 12