أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الجميع يريد استقرار نادي الزمالك كمواطنين وكمشجعين كرة، وأنه لا يمكن تخيل أن يتعرض نادي الزمالك لأزمة مالية طاحنة بهذا الشكل.

لا يمكن تخيل تعرض نادي الزمالك لازمة مالية طاحنة

تابعت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة: الزمالك يحتاج لدعم من الدولة باستخدام القانون وفي إطاره، وحتى لو ثبت أن هناك أخطاء في مجلس الإدارة.

يحتاج لدعم من الدولة في إطار القانون

أردفت الإعلامية لميس الحديدي، ان أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، أكد في تدوينة له اليوم أن المجلس جاهز للحساب حينما يُطلب منه. الزمالك معرض لأزمة مالية طاحنة، وقطعة أرض أكتوبر قد تسبب له مشكلة، ولابد من بحث الحلول مثلا ماذا لو كانت هناك أرض بديلة في ضوء القانون؟، وكيف نحافظ على نادي الزمالك، هذا هو الهدف في النهاية.