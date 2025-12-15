موعد مباراة مصر ونيحيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

اختتم المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن، استعداداته الأخيرة للمواجهة الودية القوية أمام نظيره النيجيري في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل خوض منافسات كآس الآمم الأفريقية والمقرر إقامتها في المغرب بالشهر الجاري
وتقرر إقامة المباراة الودية بين مصر ونيجيريا في تمام الثامنة مساء غد الثلاثاء، وذلك على استاد القاهرة للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل السفر للمشاركة في البطولة القارية
وشهدت تدريبات المنتخب المصري استعدادًا لمباراته الودية أمام نيجيريا أجواءً حماسية، حيث حرص الجهاز الفني على تنفيذ برنامج تدريبي مكثف شمل الجوانب الفنية والبدنية للاعبين.
وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء، مع التركيز على تحركات اللاعبين بدون كرة، والتكتيك الدفاعي والهجومي، بالإضافة إلى تدريبات على التسديد والكرات الثابتة.
قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
حراسة المرمى
محمد الشناوي
أحمد الشناوي
مصطفى شوبير
محمد صبحي
خط الدفاع
محمد هاني
أحمد عيد
رامي ربيعة
خالد صبحي
ياسر إبراهيم
محمد إسماعيل
حسام عبد المجيد
محمد حمدي
أحمد فتوح
خط الوسط
مروان عطية
حمدي فتحي
مهند لاشين
محمود صابر
محمد شحاتة
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
محمود حسن تريزيجيه
إبراهيم عادل
مصطفى فتحي
عمر مرموش
محمد صلاح
خط الهجوم
مصطفى محمد
صلاح محسن
أسامة فيصل
12 غيابًا كبيرًا عن قائمة الفراعنة
شهدت القائمة استبعادًا جماعيًا لعدد من اللاعبين الذين تواجدوا في بطولة 2023، أبرزهم:
محمد أبو جبل، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، عمر كمال، محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.
كما جاء استبعاد محمد عبد المنعم تحديدًا بسبب عدم جاهزيته الطبية.
القائمة السابقة للفراعنة في أمم أفريقيا 2023 للمقارنة
حراسة المرمى
محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد صبحي
خط الدفاع
أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – علي جبر – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد هاني – عمر كمال – أحمد فتوح – محمد حمدي
خط الوسط
حمدي فتحي – إمام عاشور – محمد النني – مروان عطية – أحمد سيد زيزو – أحمد نبيل كوكا – محمود حمادة
خط الهجوم
محمد صلاح – مصطفى فتحي – محمود تريزيجيه – عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا