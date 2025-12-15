موعد مباراة مصر ونيحيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

اختتم المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن، استعداداته الأخيرة للمواجهة الودية القوية أمام نظيره النيجيري في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل خوض منافسات كآس الآمم الأفريقية والمقرر إقامتها في المغرب بالشهر الجاري





وتقرر إقامة المباراة الودية بين مصر ونيجيريا في تمام الثامنة مساء غد الثلاثاء، وذلك على استاد القاهرة للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل السفر للمشاركة في البطولة القارية



وشهدت تدريبات المنتخب المصري استعدادًا لمباراته الودية أمام نيجيريا أجواءً حماسية، حيث حرص الجهاز الفني على تنفيذ برنامج تدريبي مكثف شمل الجوانب الفنية والبدنية للاعبين.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء، مع التركيز على تحركات اللاعبين بدون كرة، والتكتيك الدفاعي والهجومي، بالإضافة إلى تدريبات على التسديد والكرات الثابتة.





قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

حراسة المرمى

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

مصطفى شوبير

محمد صبحي

خط الدفاع

محمد هاني

أحمد عيد

رامي ربيعة

خالد صبحي

ياسر إبراهيم

محمد إسماعيل

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

خط الوسط

مروان عطية

حمدي فتحي

مهند لاشين

محمود صابر

محمد شحاتة

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

إبراهيم عادل

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمد صلاح

خط الهجوم

مصطفى محمد

صلاح محسن

أسامة فيصل

12 غيابًا كبيرًا عن قائمة الفراعنة

شهدت القائمة استبعادًا جماعيًا لعدد من اللاعبين الذين تواجدوا في بطولة 2023، أبرزهم:

محمد أبو جبل، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، عمر كمال، محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

كما جاء استبعاد محمد عبد المنعم تحديدًا بسبب عدم جاهزيته الطبية.

القائمة السابقة للفراعنة في أمم أفريقيا 2023 للمقارنة

حراسة المرمى

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد صبحي

خط الدفاع

أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – علي جبر – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد هاني – عمر كمال – أحمد فتوح – محمد حمدي

خط الوسط

حمدي فتحي – إمام عاشور – محمد النني – مروان عطية – أحمد سيد زيزو – أحمد نبيل كوكا – محمود حمادة

خط الهجوم

محمد صلاح – مصطفى فتحي – محمود تريزيجيه – عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا