الفنانة إيمان أيوب تكشف سر رفضها فيلم الساحر

كشفت الفنانة إيمان أيوب عن موقفها من مشاهد الإغراء في الأعمال الفنية، مؤكدة أنها رفضت العديد من الأدوار السينمائية التي تضمنت مثل هذه المشاهد، حرصًا منها على الالتزام بخطها الفني والشخصي.

وأوضحت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إيمان أيوب أن من أبرز هذه الحالات كان عرض عليها فيلم الساحر من قبل المخرج رضوان الكاشف، حيث تضمن المشهد بوسة، فاقترحت أن يتم التعامل معه بأسلوب خيالي كما يحدث في الراديو، لتفادي الإغراء المباشر، لكنها اضطرت في النهاية للاعتذار عن الدور.

وأضافت أن المخرج رضوان الكاشف حاول إقناعها عدة مرات، لكنه أشار لها بواقعية أن التزامها بالحدود هذه سيجعلها "نجمة تلفزيونية" أكثر من كونها ممثلة سينمائية، وهو تعليق بقي في ذهنها حتى اليوم.

وأكدت إيمان أيوب أن هذه المواقف لم تمنعها من تحقيق نقلة نوعية في مسيرتها، حيث حصلت بعد ذلك على دور بارز في فيلم العشق والدم، واعتبرت أن هذا العمل شكّل خطوة مهمة في تطور مسيرتها الفنية، مؤكدة أن احترامها لخطها الفني الشخصي كان دائمًا جزءًا من نجاحها.

