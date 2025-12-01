قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025.. تغييرات واسعة و12 غيابا بارزا

حسام حسن
حسام حسن
حمزة شعيب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، وذلك قبل انطلاق معسكر المنتخب يوم 3 ديسمبر.

وشهدت القائمة الجديدة تغييرات كبيرة مقارنة بآخر قائمة شاركت في أمم أفريقيا 2023، والتي ودّع خلالها الفراعنة البطولة من دور الثمانية أمام منتخب الرأس الأخضر، حيث اعتمد حسام حسن على مجموعة جديدة من العناصر، مع استبعاد عدد من الأسماء الأساسية.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

حراسة المرمى

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

مصطفى شوبير

محمد صبحي

خط الدفاع

محمد هاني

أحمد عيد

رامي ربيعة

خالد صبحي

ياسر إبراهيم

محمد إسماعيل

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

خط الوسط

مروان عطية

حمدي فتحي

مهند لاشين

محمود صابر

محمد شحاتة

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

إبراهيم عادل

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمد صلاح

خط الهجوم

مصطفى محمد

صلاح محسن

أسامة فيصل

12 غيابًا كبيرًا عن قائمة الفراعنة

شهدت القائمة استبعادًا جماعيًا لعدد من اللاعبين الذين تواجدوا في بطولة 2023، أبرزهم:
محمد أبو جبل، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، عمر كمال، محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

كما جاء استبعاد محمد عبد المنعم تحديدًا بسبب عدم جاهزيته الطبية.

القائمة السابقة للفراعنة في أمم أفريقيا 2023 للمقارنة

حراسة المرمى

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد صبحي

خط الدفاع

أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – علي جبر – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد هاني – عمر كمال – أحمد فتوح – محمد حمدي

خط الوسط

حمدي فتحي – إمام عاشور – محمد النني – مروان عطية – أحمد سيد زيزو – أحمد نبيل كوكا – محمود حمادة

خط الهجوم

محمد صلاح – مصطفى فتحي – محمود تريزيجيه – عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا

حسام حسن منتخب مصر كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

شيري iCar V27

بتصميم الـ SUV.. ماذا تقدم شيري iCar V27؟

جيلي إمجراند

تبدأ من 61 ألف ريال.. أسعار ومواصفات أرخص سيدان تقدمها جيلي في السعودية

بيرودوا الماليزية

بيرودوا الماليزية تكشف أولى سياراتها الكهربائية

بالصور

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
دينا حايك
دينا حايك

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

فيديو

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

المزيد