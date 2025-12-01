حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025.. تغييرات واسعة و12 غيابا بارزا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، وذلك قبل انطلاق معسكر المنتخب يوم 3 ديسمبر.

وشهدت القائمة الجديدة تغييرات كبيرة مقارنة بآخر قائمة شاركت في أمم أفريقيا 2023، والتي ودّع خلالها الفراعنة البطولة من دور الثمانية أمام منتخب الرأس الأخضر، حيث اعتمد حسام حسن على مجموعة جديدة من العناصر، مع استبعاد عدد من الأسماء الأساسية.

قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

حراسة المرمى

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

مصطفى شوبير

محمد صبحي

خط الدفاع

محمد هاني

أحمد عيد

رامي ربيعة

خالد صبحي

ياسر إبراهيم

محمد إسماعيل

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

خط الوسط

مروان عطية

حمدي فتحي

مهند لاشين

محمود صابر

محمد شحاتة

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

إبراهيم عادل

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمد صلاح

خط الهجوم

مصطفى محمد

صلاح محسن

أسامة فيصل

12 غيابًا كبيرًا عن قائمة الفراعنة

شهدت القائمة استبعادًا جماعيًا لعدد من اللاعبين الذين تواجدوا في بطولة 2023، أبرزهم:

محمد أبو جبل، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، عمر كمال، محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

كما جاء استبعاد محمد عبد المنعم تحديدًا بسبب عدم جاهزيته الطبية.

القائمة السابقة للفراعنة في أمم أفريقيا 2023 للمقارنة

حراسة المرمى

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد صبحي

خط الدفاع

أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – علي جبر – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد هاني – عمر كمال – أحمد فتوح – محمد حمدي

خط الوسط

حمدي فتحي – إمام عاشور – محمد النني – مروان عطية – أحمد سيد زيزو – أحمد نبيل كوكا – محمود حمادة

خط الهجوم

محمد صلاح – مصطفى فتحي – محمود تريزيجيه – عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا