حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025.. تغييرات واسعة و12 غيابا بارزا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، وذلك قبل انطلاق معسكر المنتخب يوم 3 ديسمبر.
وشهدت القائمة الجديدة تغييرات كبيرة مقارنة بآخر قائمة شاركت في أمم أفريقيا 2023، والتي ودّع خلالها الفراعنة البطولة من دور الثمانية أمام منتخب الرأس الأخضر، حيث اعتمد حسام حسن على مجموعة جديدة من العناصر، مع استبعاد عدد من الأسماء الأساسية.
قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
حراسة المرمى
محمد الشناوي
أحمد الشناوي
مصطفى شوبير
محمد صبحي
خط الدفاع
محمد هاني
أحمد عيد
رامي ربيعة
خالد صبحي
ياسر إبراهيم
محمد إسماعيل
حسام عبد المجيد
محمد حمدي
أحمد فتوح
خط الوسط
مروان عطية
حمدي فتحي
مهند لاشين
محمود صابر
محمد شحاتة
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
محمود حسن تريزيجيه
إبراهيم عادل
مصطفى فتحي
عمر مرموش
محمد صلاح
خط الهجوم
مصطفى محمد
صلاح محسن
أسامة فيصل
12 غيابًا كبيرًا عن قائمة الفراعنة
شهدت القائمة استبعادًا جماعيًا لعدد من اللاعبين الذين تواجدوا في بطولة 2023، أبرزهم:
محمد أبو جبل، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، عمر كمال، محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.
كما جاء استبعاد محمد عبد المنعم تحديدًا بسبب عدم جاهزيته الطبية.
القائمة السابقة للفراعنة في أمم أفريقيا 2023 للمقارنة
حراسة المرمى
محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد صبحي
خط الدفاع
أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – علي جبر – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد هاني – عمر كمال – أحمد فتوح – محمد حمدي
خط الوسط
حمدي فتحي – إمام عاشور – محمد النني – مروان عطية – أحمد سيد زيزو – أحمد نبيل كوكا – محمود حمادة
خط الهجوم
محمد صلاح – مصطفى فتحي – محمود تريزيجيه – عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا