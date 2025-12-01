توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

علق هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، على عودة ارتفاع أسعار الذهب بمستويات كبيرة قائلاً: أتوقع استمرار موجة من الارتفاعات، وقد نسمع أن سعر الجنيه الذهب وصل لخمسين ألف جنيه أو أرقام أخرى.

تابع خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": هناك عوامل كبيرة تدعم هذا الاتجاه، منها مشتريات البنوك المركزية العالمية من احتياطات الذهب، والإقبال الكبير جدًا عليها، ومع تراجع الإقبال العالمي على الدولار وخفض الفائدة عليه، يعزز ذلك استمرار موجة الارتفاع، وهو ارتفاع في الطلب على المستوى العالمي حيث يتجه الجميع إليه، وهو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار.

أردف: البنك المركزي المصري زادت مشترياته من الذهب في الاحتياطات النقدية بنسبة 45%، أو تحقق نموًا في مشترياته من الذهب، وهو أمر حميد وممتاز أن يتم دعم الاقتصاد القومي بالذهب كونه مخزنًا للقيمة.



وردًا على سؤال الحديدي: الناس تشتري ولا تنتظر؟ وجّه نصيحة مهمة للمواطنين: اشتروا ذهبًا طالما هناك فائض، وعلى فترات زمنية طويلة. نحن أمام استثمار مطلوب وممتاز، والذهب يظل ذهبًا مهما اختلف شكل المقتنيات، سواء خاتم أو غويشة أو جنيه ذهب.

أكمل: ميزة المجوهرات أنها حُلي تُرتدى للزينة وفي الوقت نفسه تُعتبر خزينة كما يقول المثل الشعبي.



وعن إقبال الناس على الشراء رغم ارتفاع الأسعار ومستوياتها، علق قائلاً: الثقافة هي أنه كلما زاد السعر زاد الإقبال على شراء الذهب، وأتوقع في الربع الأول من عام 2026 أن يكون هناك إقبال أكبر على شراء الذهب مع تراجع فوائد البنوك.