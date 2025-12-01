سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025

نستعرض أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 في مصر، وذلك بدون إضافة مصنعية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
سعر الذهب اليوم الإثنين
عيار 24: سجل سعر البيع 6465 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 6430 جنيها.
عيار 22: وصل سعر البيع إلى 5925 جنيها، وسعر الشراء 5895 جنيها.
عيار 21: بلغ سعر البيع 5655 جنيها، وسعر الشراء 5625 جنيها.
عيار 18: سجل سعر البيع 4845 جنيها، وسعر الشراء 4820 جنيها.
عيار 14: وصل سعر البيع إلى 3770 جنيها، وسعر الشراء 3750 جنيها.
عيار 12: بلغ سعر البيع 3230 جنيها، وسعر الشراء 3215 جنيها.
الأونصة: سجلت 201.015 جنيهاللبيع، و199.950 جنيهاللشراء.
سعر الجنيه الذهب
الجنيه الذهب: وصل سعر البيع إلى 45240 جنيها، وسعر الشراء 45000 جنيه.
الأونصة بالدولار: بلغت قيمتها 4229.61 دولار.
أسعار أعيرة الذهب اليوم
|عيار الذهب
|سعر البيع
|سعر الشراء
|عيار 24
|6465 جنيها
|6430 جنيها
|عيار 22
|5925 جنيها
|5895 جنيها
|عيار 21
|5655 جنيها
|5625 جنيها
|عيار 18
|4845 جنيها
|4820 جنيها
|عيار 14
|3770 جنيها
|3750 جنيها
|عيار 12
|3230 جنيها
|3215 جنيها
|الاونصة
|201015 جنيها
|199950 جنيها
|الجنيه الذهب
|45240 جنيها
|45000 جنيه
|الأونصة بالدولار
|4229.61 دولار