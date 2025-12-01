قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد
الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة
شروط الحصول على السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك في محافظة الجيزة
رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025
وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه
راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025
اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 في مصر، وذلك بدون إضافة مصنعية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم الإثنين 

عيار 24: سجل سعر البيع 6465 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 6430 جنيها.

عيار 22: وصل سعر البيع إلى 5925 جنيها، وسعر الشراء 5895 جنيها.

عيار 21: بلغ سعر البيع 5655 جنيها، وسعر الشراء 5625 جنيها.

عيار 18: سجل سعر البيع 4845 جنيها، وسعر الشراء 4820 جنيها.

عيار 14: وصل سعر البيع إلى 3770 جنيها، وسعر الشراء 3750 جنيها.

عيار 12: بلغ سعر البيع 3230 جنيها، وسعر الشراء 3215 جنيها.

الأونصة: سجلت 201.015 جنيهاللبيع، و199.950 جنيهاللشراء.

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب: وصل سعر البيع إلى 45240 جنيها، وسعر الشراء 45000 جنيه.

الأونصة بالدولار: بلغت قيمتها 4229.61 دولار.

أسعار أعيرة الذهب اليوم

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246465 جنيها6430 جنيها 
عيار 225925 جنيها5895 جنيها 
عيار 215655 جنيها5625 جنيها 
عيار 184845 جنيها4820 جنيها 
عيار 143770 جنيها3750 جنيها 
عيار 123230 جنيها3215 جنيها 
الاونصة201015 جنيها199950 جنيها 
الجنيه الذهب45240 جنيها45000 جنيه 
الأونصة بالدولار4229.61 دولار
