سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025

نستعرض أسعار الذهب اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 في مصر، وذلك بدون إضافة مصنعية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم الإثنين

عيار 24: سجل سعر البيع 6465 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 6430 جنيها.

عيار 22: وصل سعر البيع إلى 5925 جنيها، وسعر الشراء 5895 جنيها.

عيار 21: بلغ سعر البيع 5655 جنيها، وسعر الشراء 5625 جنيها.

عيار 18: سجل سعر البيع 4845 جنيها، وسعر الشراء 4820 جنيها.

عيار 14: وصل سعر البيع إلى 3770 جنيها، وسعر الشراء 3750 جنيها.

عيار 12: بلغ سعر البيع 3230 جنيها، وسعر الشراء 3215 جنيها.

الأونصة: سجلت 201.015 جنيهاللبيع، و199.950 جنيهاللشراء.

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب: وصل سعر البيع إلى 45240 جنيها، وسعر الشراء 45000 جنيه.

الأونصة بالدولار: بلغت قيمتها 4229.61 دولار.

أسعار أعيرة الذهب اليوم