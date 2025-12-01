وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي

"رامو كلود بيرو" وزير الدفاع الوطنى لجمهورية أفريقيا الوسطى ، كما التقي أيضا بـ “سورين بابيكيان وزير دفاع أرمينيا ، و ”ساديو كمارا" وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء لدولة مالي.

تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عددا

من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى إطار مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات.

كما التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية ، والفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر التونسى ، واللواء ركن مهندس صلاح مسعود العازمى معاون رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى لهيئة الإمداد والتموين.

وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكرى وسبل تعزيزها فى عدد من المجالات الدفاعية والعسكرية ، كذلك تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة للسادة وزراء الدفاع

ورؤساء الأركان.