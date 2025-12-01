اتصال بين ترامب ونتنياهو.. تشديد على نزع سلاح حماس ودعوة رسمية لواشنطن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أجرى قبل قليل اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال المحادثة، شدّد الجانبان على أهمية الالتزام بتجريد حركة حماس من السلاح ونزع الطابع العسكري عن قطاع غزة، كما تطرقا إلى سبل توسيع اتفاقات السلام في المرحلة المقبلة.



وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه دعوة رسمية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة راضية جدًا عن النتائج التي تحققت، بفضل العمل الجاد والعزيمة، في سوريا.

الحوار بين سوريا وإسرائيل

وأضاف الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار الحكومة السورية في تنفيذ ما هو مقصود، وهو جوهري، من أجل بناء دولة حقيقية ومزدهرة.

وأشار ترامب إلى أنه من المهم جدًا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وصادق مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة.

وأوضح أن الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، وأن تتمتع كل من سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة معًا.

وأكد أن هذه فرصة تاريخية، وتضيف إلى النجاح الذي تحقق بالفعل، من أجل السلام في الشرق الأوسط.