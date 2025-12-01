ترامب: أحمد الشرع يسعى لضمان علاقات مزدهرة بين سوريا وإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة راضية جدًا عن النتائج التي تحققت، بفضل العمل الجاد والعزيمة، في سوريا.

الحوار بين سوريا وإسرائيل

وأضاف الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار الحكومة السورية في تنفيذ ما هو مقصود، وهو جوهري، من أجل بناء دولة حقيقية ومزدهرة.

وأشار ترامب إلى أنه من المهم جدًا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وصادق مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة.

وأوضح أن الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، وأن تتمتع كل من سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومزدهرة معًا.

وأكد أن هذه فرصة تاريخية، وتضيف إلى النجاح الذي تحقق بالفعل، من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وقبل يومين أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن هذه اللحظة التاريخية تمثل ولادة جديدة لحلب ولسوريا بأكملها، مشيراً إلى أن الشعب السوري قدّم تضحيات جسيمة وسالت دماء غزيرة على أسوار المدينة حتى تحقق التحرير، و ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم في قلعة حلب بمناسبة ذكرى تحرير المدينة.