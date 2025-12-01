محاكمة في هولندا لجريمة قتل صادمة.. ريان رفضت الحجاب فقتلها والدها وشقيقاها

بدأت في هولندا محاكمة شقيقي المجني عليها ريان النجار، محمد ومهند، المتهمين بقتلها بعد العثور على جثتها مقيدة وملقاة في مستنقع قبل عام ونصف، بينما يظل والدها خالد متوارياً عن الأنظار في سوريا، حيث كتب في رسائل إلكترونية إلى صحيفة هولندية: "أنا وحدي المسؤول، والأبناء أبرياء"، إلا أن النيابة العامة تصر على أن الأبناء كانوا على علم بما سيحدث وشاركوا في الجريمة.



وتعود أسباب الجريمة، بحسب التحقيقات، إلى رفض ريان ارتداء الحجاب، وعدم التزامها بالقيم التقليدية للعائلة، وظهورها في مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك وهي تضع المكياج. واعتبرت الأسرة أن تصرفاتها تشكل "خيانة للشرف"، وهو ما أدى إلى تصعيد الأمور إلى القتل.



اختفت ريان البالغة من العمر 18 عامًا في 22 مايو 2024، وعُثر على جثتها في مستنقع بمدينة ليلستاد في 28 مايو، وهي مقيدة اليدين والكاحلين وفمها مُكمم، وأكدت التحقيقات وجود حمض نووي لوالدها تحت أظافرها، مما يشير إلى محاولتها مقاومته قبل قتلها.



يُذكر أن شقيقيها محتجزان منذ فترة طويلة، بينما يحاكم والدها غيابيا، بعد أن فر إلى سوريا وتزوج هناك من جديد، وقد طالب الادعاء بالحكم على الثلاثة بالسجن 25 عاما في حال إدانتهم.



وتواجه السلطات الهولندية صعوبة في إعادة الأب خالد إلى البلاد لمحاكمته، بسبب الوضع القانوني غير المستقر في سوريا، رغم تأكيد الحكومة السورية استعدادها لتقديم المساعدة القانونية إذا تلقت طلبا رسميا.



أثارت القضية صدمة واسعة في هولندا والعالم، ليس فقط لسبب مقتل المجني عليها، ولكن أيضا للطريقة التي تم بها تنفيذ الجريمة، وللخلافات العائلية العميقة التي تكشفت من خلالها.