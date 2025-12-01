قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادا لـ كأس الأمم الإفريقية 2025
اعرف المدد اللازمة لمحو الجزاءات التأديبية عن الموظفين في الخدمة المدنية
تحقيقات وملفات

الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بين التحركات الدبلوماسية والتوترات الإقليمية| محلل يشرح الوضع

التوغل الإسرائيلي إلى سوريا
التوغل الإسرائيلي إلى سوريا
ياسمين القصاص

في ظل تطورات سياسية حساسة تشهدها الساحة السورية، ولا سيما بعد الزيارة التي وصفت بالتاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، تصاعدت حدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ما أثار ردود فعل رسمية واسعة. 

فقد اعتبرت دمشق أن هذه الاعتداءات تمثل محاولة لإفشال التحركات الدبلوماسية السورية، فيما دعت دول عربية، وعلى رأسها الإمارات، إلى تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد واحترام السيادة السورية.  

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن ما يجري في سوريا اليوم من اعتداءات إسرائيلية وتوغل داخل الجنوب السوري، وخاصة في المحيط الجغرافي لجبل الشيخ، يعكس محاولة إسرائيلية لبسط حزام نفوذ يمتد على طول الجنوب السوري وصولا إلى مشارف دمشق والبقاع اللبناني.

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن نقل عن توم باراك، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط آنذاك، قوله إن جيش أحمد الشرع سيقف إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة حزب الله وحماس وكل القوى المرتبطة بإيران داخل لبنان، وإن الشرع يعد شريكا أساسيا لواشنطن في هذا المسار.

وأشار نعمة، إلى أنه رغم تقديم سوريا شكوى في الأمم المتحدة بشأن دخول القوات الإسرائيلية إلى أراضيها، إلا أن الجدوى من هذه الخطوة تطرح محل تساؤل، إذ ينظر  وفق هذا الطرح، إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من دفعتا أحمد الشرع إلى السلطة عبر الدعم التركي.

ومن جانبه، قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إن الاعتداءات الإسرائيلية هي رد على نجاح سوريا في تحركاتها الدولية. 

وأضاف علبي - خلال تصريحات له، أن سوريا لن تستجيب للاستفزازات الإسرائيلية، وحريصة على سلامة الشعب السوري. وأضاف مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، أن إسرائيل تتمنى أن ننجر للاستفزازات للقضاء على المكتسبات السياسية والاقتصادية. 

وأوضح المندوب السوري، أن الاستفزازات الإسرائيلية رد على الزيارة التاريخية الناجحة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة. 

وأشار مندوب سوريا، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد لسوريا أن تنجح وتستقر وكذلك لحلفائها الإقليميين والدوليين. 

وذكر علبي، أن الرئيس السوري كان واضحا بأن هدف سوريا هو إبرام اتفاق أمني مع إسرائيل ثم يكون لكل حادث حديث.  

ومن جانبها، دعت وزارة الخارجية الإماراتية، لتحرك دولي عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. 

جاء ذلك في معرض إدانة خارجية الإمارات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي السورية، والاعتداء الذي استهدف بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق (جنوب)، وأسفر عن مقتل 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة السورية.

 وقالت الخارجية، في بيان نشرته على موقعها الكتروني: "تدين دولة الإمارات بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي السورية، والاعتداء الذي استهدف بلدة بيت جن"، وأكدت رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.

سوريا الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل تركيا

