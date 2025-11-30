فرنسا تؤكد دعمها لوحدة وسيادة سوريا وتندد بالاعتداءات الإسرائيلية على بيت جن

جددت فرنسا اليوم تأكيدها على تمسكها بوحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

وقال القائم بالأعمال الفرنسي في سوريا، جان باتيست فافر، في منشور على منصة (X): "نطالب إسرائيل باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها"، معرباً عن قلق بلاده إزاء سقوط ضحايا مدنيين نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت بلدة بيت جن بريف دمشق.

ودعا فافر جميع دول المنطقة إلى الانخراط في الجهود الرامية إلى تمكين سوريا من أن تكون مركزاً للسلام والأمن والاستقرار، لما فيه مصلحة الشعب السوري والمنطقة بأكملها.

وتأتي هذه التصريحات الفرنسية في وقت تتواصل فيه الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية شبه اليومية في الأراضي السورية، حيث أسفرت غارة نفذتها قوات الاحتلال فجر أول من أمس على بلدة بيت جن بريف دمشق عن استشهاد 13 مدنياً وإصابة العشرات.