على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
فن وثقافة

أول ظهور رسمي للفنانة شيراز وحسام حبيب بعد تسريب صورهما وأنباء عن ارتباطهما

أحمد إبراهيم

نشرت المطربة اللبنانية شيراز عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورة تجمعها بالمطرب المصري حسام حبيب، في أول ظهور لهما معًا عقب تداول أنباء عن ارتباطهما، وذلك بعد انفصال حبيب الأخير عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكانت شيراز قد كشفت في وقت سابق عن وجود عدة مشاريع فنية مشتركة تجمعها بحسام حبيب دون الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا علاقة لها بأي خلافات أو أزمات ارتبطت بواقعة انفصال حبيب عن شيرين.

كما أعلنت شيراز مؤخرًا عن تعاونها مع شركة ماستركارد العالمية، لتصبح أول فنانة عربية تتعاون مع العلامة في عمل فني.

حسام حبيب يطرح أغنية وجع الفراق 

وقد طرح المطرب حسام حبيب، أغنية ترويجية جديدة ضمن أحداث فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك"، الذي يعرض حاليا بدور السينما المصرية وبعض الدول العربية. 

الأغنية بعنوان "وجع الفراق"، كلمات إبراهيم شتا، ألحان نديم جمال، توزيع محمود الشاعري، ومن المقرر طرح أغنية ترويجية أخرى من الفيلم خلال الساعات القليلة المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت. 

فيلم السلم والثعبان 2

فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك" بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوي عابد، آيه سليم، هبة عبد العزيز، وتشارك سوسن بدر في العمل كضيف شرف، ومن إخراج طارق العريان.

وتدور القصة حول الزوجين أحمد وملك "عمرو يوسف" و"أسماء جلال"، ويواجهان فتورا عاطفيا بعد سنوات من الزواج، فيقرران خوض تجربة غير تقليدية لمحاولة استعادة الشغف والإعجاب بينهما، لكن هذه المحاولة تتحول إلى مغامرة عاطفية معقدة قد تهدد استقرار علاقتهما وتضع زواجهما على حافة الانهيار، لتعكس بذلك نبض الجيل الحالي وطبيعة تحديات الزواج. 

حسام حبيب شيراز الفنان حسام حبيب الفنانة شيراز أعمال حسام حبيب

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

وزير الخارجية الروسي: أوروبا لم تستغل جميع فرصها لحل النزاع في أوكرانيا

موسم الزيتون يتحول لساحة اعتداءات..مستوطنون يهاجمون المزارعين الفلسطينيين

إسرائيل تضع الموعد النهائي لتوجيه ضرباتها القادمة إلى إيران

كنز لصحتك ولعضلاتك.. فوائد الفاصوليا البيضاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

محافظ الشرقية

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

