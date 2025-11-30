سامح حسين رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الجنوب

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب عن اختيار النجم سامح حسين رئيسًا شرفيًا للدورة العاشرة من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل 2026، برعاية وزارة الثقافة ومحافظة قنا ومؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية مع مؤسسة هاى واى ترافيل فى قنا.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ومؤسس ورئيس المهرجان، إن اختيار النجم سامح حسين جاء لعدة اعتبارات مهمة، أبرزها دوره الكبير في دعم شباب المسرحيين، خصوصًا أبناء محافظات الصعيد، إلى جانب كونه نموذجًا ملهمًا للشباب المصري.

وأضاف الهواري: “سامح حسين ليس مجرد فنان محبوب، لكنه أيضًا داعم حقيقي للحركة المسرحية، وقد لمسنا هذا خلال مشاركته السابقة في إحدى دورات المهرجان، حيث كان قريبًا من الشباب وصادقًا في دعمه لهم، لذلك جاء اختياره رئيسًا شرفيًا للدورة العاشرة ليؤكد تواصل رسالة المهرجان في تقديم قدوة فنية وإنسانية لشباب الجنوب”.

من جانبه، عبّر النجم سامح حسين عن سعادته بهذا الاختيار، مؤكدًا أن وجوده للمرة الثانية في المهرجان يمنحه شعورًا خاصًا، وقال: “أنا سعيد جدًا بهذا الاختيار، وسعيد أكثر بتجربتي مع المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، الذي أصبح واحدًا من أهم المهرجانات المسرحية فى العالم، حيث ينفرد بالاهتمام بالموروث الشعبي ودعم المواهب الشابة في مصر والعالم”.

وأضاف: “كما أن المهرجان خلال السنوات الماضية حقق إنجازات كبيرة في محافظات الجنوب، واستطاع أن يصنع حراكًا ثقافيًا حقيقيًا فى عدد كبير من دول العالم”.